A Biden le dan el golpe de gracia en público: ya nadie le respeta

A falta de pocos días para las elecciones de medio mandato, el presidente de EEUU, Joe Biden, es testigo privilegiado de cómo su mundo unipolar y de... 29.10.2022, Sputnik Mundo

Cuenta regresivaHouston, tenemos un problema, es lo que diría un cosmonauta desde el espacio si se encontrara en una situación similar a la que vive Biden, si ésta se pudiera extrapolar. Y es que el electorado estadounidense ya ve que la mayoría del mundo le está soltando la mano a Biden– a punto de hundirse en su Titanic– y no piensan quedarse como si fueran sus violinistas.Esas partituras en formato de papeletas electorales, ya parecen estar mostrando las notas finales del concierto que ha estado ejecutando Biden en sus primeros dos años de mandato, y que han empeorado estrepitosamente este año en su intento de 'aplastar' a la economía rusa, de lo que se vanaglorió su exsecretaria de prensa, Jen Psaki.En cambio, lo que se está hundiendo, es la economía de EEUU. Si no fuera así, no hubiera tenido la necesidad de presionar a Arabia Saudí para exigir que la OPEP+ aumentara el bombeo de petróleo, para así bajar su precio, y por consiguiente, que bajara el precio de la gasolina en su país justo antes de las elecciones. O por lo menos, Biden pidió que si hubiera un anuncio de bajada de producción, que la medida se anunciara tras los comicios.Nada de eso pasó. Es más: Arabia Saudí dio un paso más allá y decidió incendiarlo en público, diciendo que no podían esperar a que pasaran las elecciones de medio término en EEUU para tomar la medida de reducir la producción de petróleo, ni tampoco retrasar su anuncio. "Son negocios, no es nada personal", le soltaron."Teniendo en cuenta las encuestas, [los demócratas] piensan que lo más probable es que pierdan el control de las dos Cámaras. Esto le sitúa [a Biden] en un contexto totalmente distinto, desde tres perspectivas: dificultar los resultados de la próxima presidencia; hacer frente al riesgo de un impeachment con el cual los republicanos están ya amenazando en caso de que controlaran las cámaras; y tercero, que esa pérdida de control pueda significar un cambio radical de políticas internacionales. Hay que tener en cuenta que el Trumpismo controla el Partido Republicano, y es muy posible que si los republicanos controlan las cámaras, pues cuestionen radicalmente la política internacional y obliguen de alguna forma a Biden a rectificar esas políticas, o situarse por lo menos en un intermedio entre las políticas agresivas pero no belicistas que mantuvo Donald Trump y los suyos", observa Zelaia.

