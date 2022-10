https://sputniknews.lat/20221029/argentina-aprobo-ley-que-expropiara-local-de-la-tragedia-de-cromanon-1131944354.html

Argentina aprobó ley que expropiará local de la tragedia de Cromañón

El Congreso argentino aprobó una ley que permitirá la expropiación del local bailable República de Cromañón —donde un incendio durante un recital de la banda... 29.10.2022, Sputnik Mundo

américa latina

argentina

incendio

congreso de argentina

Con 60 votos a favor y uno en contra, el Senado aprobó este jueves 27 una ley que permite la expropiación del inmueble con el objetivo de crear un "espacio dedicado a la memoria" del trágico incendio del 30 de diciembre de 2004 en el marco del recital de la banda de rock Callejeros, en el que perdieron la vida 194 personas y más de 1.400 resultaron heridas.El objetivo es que el lugar se convierta en "un espacio social donde circule la memoria y ayude a que las víctimas no se aíslen en un reclamo individual".El proyecto data del 2005, cuando fue tratado por la Legislatura porteña, pero no reunió los apoyos necesarios.En 2022, la iniciativa avanzó luego de que organizaciones de familiares y sobrevivientes de la tragedia lo presentaran ante el Congreso Nacional y fuese aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados el pasado 12 de octubre.La aprobación de la ley con fines reparatorios fue celebrada por familiares y sobrevivientes que aguardaban expectantes la resolución desde los balcones del Congreso mientras sostenían fotos y nombres de las víctimas del incendio.Los colectivos detrás del proyecto —Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, Familiares de la Matanza, Movimiento Cromañón, Ni Olvido Ni Perdón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Que No Se Repita y Sin Derechos No Hay Justicia—sostenían, antes de la resolución, que la expropiación era "la única forma de lograr que en Cromañón no haya otra cosa que un espacio para la memoria".Además, aseguraron que la sesión definía un "momento histórico" que permitiría "saldar una deuda con una generación entera (...) con la sociedad toda".Según recoge Télam, la normativa establece que en el lugar se ofrezca una "muestra permanente" que conserve "elementos testimoniales", así como diversas actividades culturales.Varios de los legisladores de la sala que tomaron la palabra durante la sesión —entre ellos, Martín Lousteau, de Unión Cívica Radical, y Guadalupe Tagliaferro, de Propuesta Republicana—, manifestaron que los hechos de Cromañón no fueron una "tragedia", sino una "masacre" y coincidieron en la importancia de la aprobación del proyecto para "honrar" a las víctimas.El incendio de Cromañón durante el recital de la banda argentina Callejeros estuvo enmarcado por negligencias y omisiones por parte del gerenciador del local, Omar Chabán, que permitió entrar a más asistentes que los habilitados para la capacidad del local.Una bengala fue el desencadenante del incendio que se extendió rápidamente en el recinto, que tenía las puertas de emergencia trancadas.

argentina

