Finaliza el encuentro para definir la fecha del censo en Bolivia | Fotos, videos

Con el país detenido debido a las protestas originadas en el departamento de Santa Cruz, el Gobierno nacional se reunió con más de 300 alcaldes y gobernadores... 29.10.2022, Sputnik Mundo

El presidente Luis Arce convocó al Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso, este 28 de octubre en Cochabamba, para definir la fecha del próximo censo de población y vivienda. En el evento participaron más de 300 autoridades nacionales, departamentales y municipales de todo el país. El encuentro concluyó sin grandes cambios. Un equipo técnico del Instituto Nacional de Estadística (INE) se tomará un mes para proponer una fecha para el censo, que posiblemente sería en el primer trimestre de 2024. En octubre de ese año el Gobierno presentaría los primeros resultados, para redistribuir asientos legislativos y recursos según los habitantes de cada departamento y municipio.Este conflicto comenzó el pasado 22 de octubre, cuando el comité cívico del departamento de Santa Cruz inició un paro indefinido para presionar al Gobierno de Arce, de modo que el censo se realice en 2023 y no en 2024, como propone el presidente. La falta de acuerdo en este punto motivó que la mayor parte de Bolivia esté bloqueada en sus redes camineras.Con el paso de los días comenzaron a escasear algunos alimentos, por lo cual el Gobierno prohibió la exportación de derivados de la soja, aceite, azúcar y carnes. Este 28 de octubre, todo el país amaneció bloqueado en sus principales carreteras por sindicatos de transporte pesado internacional, que exigen seguir trabajando sin trabas.Mientras transcurría la reunión en Cochabamba, funcionarios de Arce negociaban en La Paz con los empresarios agroindustriales afectados. Finalmente se consensuó permitir la exportación de sus productos, siempre y cuando garanticen la provisión interna.Para el anochecer de este 28 de octubre se esperaba que los camioneros liberaran el tránsito de las rutas más importantes del país.Censo con consensoEl presidente Arce se reunió con ocho de los nueve gobernadores de Bolivia —el cruceño Luis Fernando Camacho no quiso asistir— y cientos de alcaldes, además de rectores de universidades con competencia para referirse técnicamente a la realización del próximo censo.El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, al llegar al encuentro en el hotel Avanti de Cochabamba dijo: "Hemos hecho evaluaciones de la etapa precensal, censal y postcensal. Hemos visto que en muchas actividades se pueden acortar los tiempos, por lo cual proponemos que el censo se realice en diciembre de 2023".Fernández deslizó una crítica hacia el gobernador Camacho, también patrocinador del paro indefinido: "Esta es una propuesta seria y responsable. No venimos a decir que queremos el censo en 2023 porque queremos, sino que lo tenemos justificado", dijo a la prensa reunida en el hotel.Camacho había adelantado que no asistiría a este encuentro en Cochabamba porque "no avalaremos una reunión de masistas".La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo a Sputnik que enviaron 364 invitaciones a autoridades de todos los niveles de Bolivia. "Confirmaron su asistencia más del 95%", aseguró.El gobernador de La Paz, Santos Quispe, remarcó que Camacho se equivocó al tildarlos de "masistas", ya que ni él ni los gobernadores de Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando son del Movimiento Al Socialismo (MAS). Lo mismo que gran parte de las y los alcaldes presentes."Es lamentable que el gobernador de Santa Cruz no asista al encuentro. Es la segunda vez que no asiste, porque tampoco vino al anterior encuentro de La Paz", dijo a Sputnik."No fui candidato del MAS, tampoco tengo afinidad con el MAS. Soy una persona que ha dejado de lado el color político y me he posicionado en el color político del pueblo", aseguró el hijo del legendario luchador social Felipe Quispe, fallecido en 2021."Queremos solucionar de una vez este problema del censo. El Gobierno ha analizado otra fecha y tal vez se realice en diciembre de 2023. Pero hoy se va a discutir esa posibilidad", comentó Quispe.Puntos en comúnPese a sus diferentes partidos políticos, las más de 300 autoridades que asistieron al hotel Avanti tenían algo en común: querían que ya terminara el paro para evitar el continuo crecimiento del conflicto.Las próximas elecciones presidenciales y legislativas se realizarán en 2025. Camacho y otras autoridades civiles de Santa Cruz, como el Comité Cívico local, observaron que de realizarse el censo en 2024, como postula Arce, no habrá tiempo para adecuar los nuevos datos al número de escaños legislativos y recursos que debe recibir del Estado cada departamento y alcaldía. Por ello el paro indefinido.Según Richter, la última propuesta del Gobierno de Arce implica que los datos sean procesados en 2024, de modo que se llegue a las elecciones de 2025 ya con los resultados definitivos."La redistribución de recursos se realizaría en octubre de 2024. Si comparamos con la propuesta de decreto que presentaron ellos [Camacho y los cívicos] en Santa Cruz, tenemos una diferencia de un mes [septiembre de 2024] en el cronograma para la entrega de resultados", dijo a Sputnik.Según el Ministerio de Economía, alrededor de 40 millones de dólares al día se pierden por el paro cruceño, donde se produce el 50% de alimentos de Bolivia.

