México ve "muy difícil" un acuerdo de paz con el crimen como en el caso colombiano

El canciller mexicano rechazó la propuesta de que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador negocie con criminales para pacificar al país. "Yo no lo veo en el escenario, no, no, porque hay muchos delitos y crímenes [...]. Entonces, no estás dialogando con alguien que simplemente no piensa como tú, e incluso en algunas regiones del país compiten con el Estado", expresó el encargado de la política exterior del país latinoamericano al ser cuestionado sobre la posibilidad de llevar a cabo una política similar a la de Gustavo Petro en Colombia. Sin embargo, aclaró que, en el caso colombiano, la idea del presidente Petro es "muy sensata". El 27 de octubre, el diputado mexicano Manuel Espino propuso, durante su participación en el foro de Seguridad y Justicia por un México Mejor, que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, entable un diálogo con grupos del crimen organizado. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó cualquier posible acuerdo con los cárteles de la droga.

