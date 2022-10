https://sputniknews.lat/20221029/paul-pelosi-se-recupera-tras-el-violento-ataque-con-un-martillo-1131962569.html

Paul Pelosi se recupera tras el violento ataque con un martillo

Paul Pelosi se recupera tras el violento ataque con un martillo

El empresario estadounidense Paul Pelosi, marido de la legisladora Nancy Pelosi, fue operado con éxito después de haber sido atacado en la casa de la pareja en... 29.10.2022, Sputnik Mundo

Hammill detalló en un comunicado que Pelosi fue ingresado en el Hospital General Zuckerberg de San Francisco, y que fue operado con éxito para reparar una fractura de cráneo y lesiones en el brazo derecho y las manos. Por su parte, Bill Scott, jefe del Departamento de Policía de San Francisco, detalló en la rueda de prensa que cuando los agentes acudieron a la casa de Pelosi, encontraron al sospechoso David DePape y a Pelosi agarrando un martillo. Sin embargo, no fue hasta que los agentes ordenaron a la pareja que soltara el arma cuando DePape procedió a golpear a Pelosi al menos una vez.El altercado fue captado por una cámara corporal de los agentes, según fuentes cercanas a la Policía. Scott añadió que los agentes no estaban seguros del estado de salud de DePape, pero que el incidente no fue un acto aleatorio. Las autoridades aún no han dado a conocer el motivo oficial del ataque. Se espera que se presenten cargos por delitos graves en los próximos días. La residencia de Pelosi no contaba con un dispositivo de seguridad, ya que la presidenta de la Cámara de Representantes no se encontraba en el recinto, lo que facilitó al atacante la entrada a la vivienda, señaló Scott."Todo el mundo debería estar indignado por lo que ha ocurrido esta mañana", apuntó el jefe de Policía a los periodistas. Según los informes, Pelosi, que tiene 82 años, marcó subrepticiamente el 911 con su teléfono móvil poco después de las 2:00 de la madrugada, hora local, cuando el asaltante irrumpió en la vivienda por la parte trasera de la misma mientras gritaba repetidamente: "¿Dónde está Nancy?". Los gritos fueron captados por el operador del 911, que logró grabar el ataque en curso. Mientras Pelosi hablaba tranquilamente con DePape, haciéndole a su atacante preguntas como "¿qué piensas hacerme?" y "¿por qué estás aquí?", la Policía emitió una "llamada de bienestar de prioridad A" para la residencia de Pelosi. El presidente de EEUU, Joe Biden, condenó el incidente, calificándolo de "horrible ataque" y alabando la previsible "plena recuperación" de Pelosi. Además del comandante en jefe, el asalto a la vivienda ha sido denunciado por varios legisladores del Congreso, entre ellos el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell. DePape no era conocido por la Policía del Capitolio de EEUU y no figuraba en ninguna base de datos de seguimiento de amenazas federales, y la investigación está en curso.

