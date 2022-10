https://sputniknews.lat/20221030/abren-las-urnas-en-brasil-para-la-segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-1131974581.html

Abren las urnas en Brasil para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Los colegios en Brasil abrieron a las 8:00 hora local (GMT-3) de este 30 de octubre para la segunda vuelta de las elecciones generales durante las cuales se... 30.10.2022, Sputnik Mundo

Bolsonaro, haber llegado 10 minutos antes, emitió su voto en la Escola Municipal Rosa de Fonseca, en el noreste de Río de Janeiro, rodeado de sus simpatizantes.Más de 156,4 millones de electores están llamados a las urnas. La votación se realizará de 8:00 a 17:00 (hora local) en todo el país.Además de elegir presidente, en los 12 estados donde no hubo mayoría en la primera vuelta se votará para elegir gobernador: Amazonas y Rondonia (región norte), Alagoas, Bahía, Paraíba, Pernambuco y Sergipe (noreste), Rio Grande do Sul y Santa Catarina (sur), Mato Grosso do Sul (centro-oeste) y Espírito Santo y Sao Paolo (sureste).En la primera vuelta de los comicios, Lula obtuvo el 48,43% de los votos, mientras que Bolsonaro concentró el 43,2%.Si bien los sondeos coinciden en una ventaja para Lula da Silva, la tendencia se emparejó y el promedio de las últimas 10 encuestas publicadas en Brasil indica una diferencia de tan solo dos puntos a favor del candidato del PT.

