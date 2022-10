https://sputniknews.lat/20221030/acusan-a-la-policia-de-transito-brasilena-de-entorpecer-el-voto-en-la-region-de-nordeste-1131983249.html

Acusan a la policía de tránsito brasileña de entorpecer el voto en la región de Nordeste

La Policía de Tránsito Federal (PRF, por sus siglas en portugués) ejerció una operación política en la región Nordeste de Brasil durante la jornada electoral... 30.10.2022, Sputnik Mundo

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil emitió una petición para que la dirección general de la policía de tránsito explique por qué realizó operaciones policiales relacionada con el traslado de votantes. Además, ciudadanos brasileños acusaron al cuerpo de seguridad de ahuyentar a los electores con sus operativos.La presidenta nacional del partido que abandera a Lula, Gleisi Hoffmann, consideró criminal la operación de la PRF y la responsabilizó de no atender la decisión del TSE, por lo que solicitó prisión para el director general de la dependencia policiaca y contra dos superintendentes regionales."Con todo respeto al TSE, que ha viso desacatada su decisión, las electoras y electores de Nordeste tienen que tener el derecho de votar. La elección de Nordeste debe ser prolongada, bajo riesgo de comprometer el resultado", estimó la dirigente partidista.Hoffmann explicó que el PT demandó extender la jornada de votaciones en más de 500 sitios donde se registraron las operaciones policiales, que consideran disuasivas del voto. "La elección se gana con el voto, no con golpe ni con crimen", estimó.No obstante la solicitud del PT, el titular del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, advirtió que no se extenderá el tiempo de votación, si bien subrayó que la PRF tiene que acatar su instrucción de suspender operativos."Bolsonaro está usando a la policía de carreteras para interrumpir el transporte en el Nordeste y en regiones de otros estados donde Lula tiene más votos para tratar de que mucha gente se quede sin poder votar. Ya intervino la justicia electoral. Es gravísimo", relató el periodista Bruno Bimbi."Lo que está haciendo Bolsonaro con el apoyo de la policía de carreteras y el ejército, incumpliendo una decisión del Tribunal Superior Electoral, es un intento de golpe de Estado. No hay antecedentes de nada parecido en la historia de las elecciones en Brasil", incluso afirmó.

