https://sputniknews.lat/20221030/partidarios-de-lula-y-de-bolsonaro-conviven-con-normalidad-en-los-colegios-electorales-1131980753.html

Partidarios de Lula y de Bolsonaro conviven con normalidad en los colegios electorales

Partidarios de Lula y de Bolsonaro conviven con normalidad en los colegios electorales

Río de Janeiro, Brasil (Sputnik) — La decisiva jornada electoral en Brasil transcurre de momento sin incidentes y en la gran mayoría de colegios electorales de... 30.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-30T16:28+0000

2022-10-30T16:28+0000

2022-10-30T16:28+0000

américa latina

jair bolsonaro

luiz inacio lula da silva

elecciones generales en brasil (2022)

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1131980608_0:151:1280:871_1920x0_80_0_0_c09a4aa3677391b52b25ccf784439fcf.jpg

En el colegio electoral de Largo do Machado, en uno de los reductos de la izquierda en Río, cientos de electores entraban y salían de votar con fluidez y sin las colas que se vieron en la primera vuelta, según pudo comprobar Sputnik.La mayoría confesaba haber votado a Lula, favorito en las encuestas.Muchos de los votantes acudían ataviados con camisetas rojas (partidarios de Lula) o verde-amarillas (simpatizantes de Bolsonaro), o con pegatinas y banderas; la ley electoral brasileña no impone restricciones a la vestimenta de quienes concurren a sufragar.Entre los votantes de más edad, Bolsonaro tiene cierta ventaja. Luiz Carlos Figueredo, un jubilado de 77 años, confesaba haber tecleado el 22 en la urna, el número del actual presidente, pensando en sus nietos y en un bisnieto que está por nacer.Para Fátima Lima, ama de casa, pase lo que pase Brasil saldrá perdiendo, porque el país está muy dividido: "No están luchando por la democracia, es una lucha de poder, una guerra política", decía, reacia a exponer su voto, aunque finalmente confesó haber votado al capitán ultraderechista.Bolsonaro y Lula votaron a primera hora de la mañana; en total están llamados a las urnas 156,4 millones de brasileños, aunque en la primera vuelta hubo una abstención superior al 20%, que podría repetirse.Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 17 hora local (20:00 GMT) y el resultado se conocerá poco después.

https://sputniknews.lat/20221025/no-solo-presidente-todo-lo-que-se-define-en-brasil-este-30-de-octubre-1131809169.html

https://sputniknews.lat/20221030/la-expresidenta-brasilena-rousseff-confia-en-victoria-de-lula-en-segunda-vuelta-de-elecciones-1131978711.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

jair bolsonaro, luiz inacio lula da silva, elecciones generales en brasil (2022), brasil