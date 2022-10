https://sputniknews.lat/20221031/bloomberg-eeuu-plantea-a-la-ue-limitar-las-exportaciones-de-china--1132009778.html

Bloomberg: EEUU plantea a la UE limitar las exportaciones de China

Bloomberg: EEUU plantea a la UE limitar las exportaciones de China

De acuerdo con fuentes anónimas citadas por la agencia 'Bloomberg', el Gobierno de Estados Unidos sugirió a la Unión Europea (UE) establecer un control de las... 31.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-31T22:05+0000

2022-10-31T22:05+0000

2022-10-31T22:07+0000

china

bloomberg

unión europea

economía

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1128789028_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3239b61a1160a8919fe503a3b5173aa1.jpg

Será el 5 de diciembre, según el medio, cuando las autoridades estadounidenses y de Bruselas discutan esta propuesta puesta sobre la mesa por Washington, en el marco de la tercera reunión del Consejo de Comercio y Tecnología que se realizará dentro de casi un mes. Bloomberg señala que Estados Unidos está en vías de convencer a sus aliados europeos de aplicar restricciones económicas a Pekín, igual que como se hizo con Rusia a raíz del conflicto en Ucrania, que comenzó hace ocho meses. Sobre la información, Washington no confirmó sus presuntas intenciones y Saloni Sharma, vocera del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, indicó que el país norteamericano "no considera extender a China el control de exportaciones contra Rusia", además de que negó haber hecho el planteamiento a las autoridades europeas.Al respecto, un alto rango de Bruselas consultado por la agencia señaló que la Unión Europea (UE) está consciente de que existe una dependencia económica del país asiático, la cual, reconoció, debe disminuir paulatinamente. Sin embargo, de acuerdo con Bloomberg, Bruselas no está dispuesta a imponer restricciones comerciales a China, pues temen que este castigo pueda repercutir negativamente en su propia industria tecnológica. La primera semana de octubre, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que Washington restringió el suministro de productos de supercomputación y semiconductores a 28 empresas chinas.La medida fue calificada por la Asociación de la Industria de Semiconductores de China, que acusó a Washington de aplicar políticas comerciales discriminatorias. La asociación señaló que estas restricciones afectan negativamente "el espíritu de confianza mutua y cooperación amistosa que han construido juntos durante décadas con gran esfuerzo los actores de la industria de los semiconductores en todo el mundo".

https://sputniknews.lat/20221031/china-lanza-el-ultimo-modulo-de-su-futura-estacion-espacial-1131992859.html

https://sputniknews.lat/20221030/portavoz-chino-el-chantaje-nuclear-de-eeuu-no-funcionara-con-pekin-1131967289.html

china

unión europea

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, bloomberg, unión europea, eeuu