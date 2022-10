https://sputniknews.lat/20221031/camioneros-bolsonaristas-bloquean-carreteras-en-al-menos-12-estados-de-brasil--video-foto-1132002641.html

RÍO DE JANEIRO, BRASIL (Sputnik) — Camioneros partidarios del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, están bloqueando carreteras por todo el país en señal de... 31.10.2022, Sputnik Mundo

Según fuentes de la Policía de Carreteras citadas por el diario Folha de São Paulo, hay bloqueos de carreteras en "por lo menos 11 estados y el Distrito Federal" para contestar el resultado de las elecciones.De momento se contabilizaron 70 bloqueos en los siguientes estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná (sur del país), Minas Gerais, Sao Paulo y Río de Janeiro (sureste); Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás y Distrito Federal (centro-oeste), y Rondonia y Pará, en la región norte.En videos divulgados en las redes sociales muestran a los camioneros usando sus propios vehículos para bloquear vías o organizando barricadas con neumáticos en llamas.Una de las carreteras más importantes que fue cortada a primera hora de la mañana es la Via Dutra, que une los estados de Río de Janeiro y Sao Paulo.Lula venció las elecciones del domingo por menos de dos puntos de diferencia respecto a Bolsonaro; el líder de la extrema derecha de momento se mantiene en silencio y aún no reconoció la victoria del candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

