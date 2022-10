https://sputniknews.lat/20221031/el-bolsonarismo-no-pierde-del-todo-el-es-el-nuevo-gobernador-electo-de-sao-paulo-1132006491.html

El bolsonarismo no pierde del todo: él es el nuevo gobernador electo de Sao Paulo

31.10.2022

La elección que Luiz Inácio Lula da Silva ganó a Jair Bolsonaro no fue la única segunda vuelta que Brasil vivió el 30 de octubre. También hubo balotaje de los 12 de las 27 circunscripciones electorales del país sudamericano.Entre los resultados más relevantes de la jornada estuvo la victoria de Tarcisio Gómes de Freitas, candidato del partido Republicanos, que significa la primera victoria del bolsonarismo en el estado de Sao Paulo en la historia.En efecto, la victoria de Gómes de Freitas quiebra una tradición estadual, ya que Sao Paulo era gobernado por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) desde 1996.Con el 55,27% de los votos, Tarcísio Gómes de Freitas se impuso sobre Fernando Haddad, candidato del PT, exministro de Educación de Lula da Silva y Dilma Rousseff (2005-2012) y exalcalde de la ciudad de Sao Paulo (2013-2017), que no pasó del 44,73%.Con 47 años de edad y a pesar de haber nacido y crecido en Río de Janeiro, Gómes de Freitas llegó a la candidatura paulista luego de haber sido ministro de Infraestructura durante el Gobierno de Bolsonaro.De crianza católica, es miembro de Republicanos, la plataforma política ligada a la Iglesia Evangélica Pentecostés, de gran poderío espiritual en Brasil y que es considerado el brazo político de la Iglesia Universal del Reino de Dios.El gobernador electo de Sao Paulo comparte con Bolsonaro la formación militar, una profesión que lo llevó, durante la primera administración de Lula da Silva, a participar en la Misión de Paz de Naciones Unidas en Haití.Gómes de Freitas se ha caracterizado por ser uno de los más fieles escuderos de Bolsonaro, incluso a pesar de contar, en un principio, con un perfil más técnico que político.En su rol de ministro, apoyó de manera firme las privatizaciones en materia de obras públicas. Defendió la promoción de concesiones al sector privado y la realización de 83 subastas públicas.También ha centrado su discurso en la seguridad, al sostener que los gobiernos anteriores habían hecho "un pacto con el crimen organizado" para no combatirlo correctamente.Su defensa del accionar policial lo llevó a proponer quitar las cámaras colocadas en los uniformes de la Policía, utilizadas en la actualidad para evitar desbordes policiales. Para Gómes de Freitas, las cámaras "no aumentaron la productividad" de los agentes, por lo que debían ser retiradas.El nuevo gobernador tendrá una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa de Sao Paulo, con 63 de los 94 escaños de la Cámara Legislativa estadual en poder de partidos que apoyaron su candidatura.

