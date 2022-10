"El desafío es inmenso, es preciso reconstruir este país": Lula en su primer mensaje tras el triunfo

"Nuestro compromiso más urgente es acabar otra vez con el hambre, no podemos aceptar como normal que millones de hombres, mujeres y niños en este país no tengan qué comer o que consuman menos calorías y proteínas de las necesarias. Brasil no puede convivir más con ese inmenso pozo sin fondo, ese muro de concreto y desigualdad que separa a Brasil en partes desiguales que no se reconocen. Este país necesita reconocerse. Precisa reencontrarse consigo mismo", apuntó Lula.