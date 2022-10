https://sputniknews.lat/20221031/este-partido-de-dinamarca-busca-proponer-como-candidato-a-una-inteligencia-artificial-1131986937.html

Este partido de Dinamarca busca proponer como candidato a una inteligencia artificial

Entre sus intenciones políticas enumeran que la inteligencia artificial coexista e interactúe cada vez más con los humanos, punto que quieren sumar a los 17 objetivos de la Agenda 2030 planteada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además de fomentar el vínculo con artificiales.El partido fue fundado en mayo de 2022 por el colectivo de artistas Computer Lars y la organización Mind Future. Leader Lars, su representante, fue programado con las políticas de los partidos marginales de Dinamarca desde 1970 y plantea como aspiración representar al 20% de los habitantes del país escandinavo, que no concurrieron a las urnas en la última ocasión, reveló una nota de Business Insider.El artista Asker Bryld Staunaes, quien creó el partido, dijo que los datos de los partidos que no han alcanzado representación parlamentaria fueron integrados a la inteligencia artificial. El software libre Discord permite comunicarse con Leader Lars, quien identifica el idioma que se esté utilizando, aunque siempre responderá en danés.La interacción con el bot permite mejorarlo, explicó el artista, además que da lugar a que el partido tome las mejores propuestas vertidas en el diálogo. El partido explica que busca que los humanos y los algoritmos coexistan de manera más directa que en la actualidad.También proyectan la creación de una dependencia de internet coordinada a nivel gubernamental y con funciones paralelas a otras instituciones públicas."Tratamos de cambiar el punto de vista para demostrar que a través de medios artísticos y de los seres humanos que los manejan la IA puede realmente ser abordada dentro de la democracia y rendir cuentas de lo que hace y de cómo procede", explicó Staunaes.Para poder presentarse a las elecciones danesas, el partido requiere 20.000 firmas, por ahora sólo ha logrado juntar once. De conseguir un escaño, aseveró el artista, la inteligencia artificial haría las políticas y propuestas, y las personas trabajarían como sus intérpretes.

