Expectativa en Brasil por saber quién encabezará el equipo económico de Lula

Luiz Inacio Lula Da Silva iniciara su tercer mandato el 1 de enero de 2023 y la expectativa está puesta ahora en quienes integrarán el equipo de gobierno.

Expectativa en Brasil por saber quién encabezará el equipo económico de Lula Luiz Inacio Lula Da Silva iniciara su tercer mandato el 1 de enero de 2023 y la expectativa está puesta ahora en quienes integrarán el equipo de gobierno. Entre los nombres que más aparecen está el de Henrique Meirelles, ex ministro de Hacienda durante el Gobierno de Michel Temer, entre 2016 y 2018.

El programa de gobierno de Lula incluye la implementación de un salario mínimo, financiación para el desarrollo productivo, inversión pública y otra serie de medidas para las cuales son necesarios recursos estatales, pero todavía no se sabe quiénes serán los encargados de llevar estas políticas adelante.La tarea de conformación del equipo no es fácil porque —a diferencia de sus dos gestiones anteriores (2003 - 2010)—, Lula no llega solo con su Partido de los Trabajadores al Gobierno, sino con una amplia coalición. 'Vamos Juntos por Brasil' congrega partidos de izquierda, centro y derecha.Henrique Meirelles, ex ministro de Hacienda durante la gestión de Michel Temer y ex presidente del Banco Central, entre 2003 y 2010 aparece como posible candidato a retomar la titularidad de la cartera de economía.Durante su gestión como ministro, se instauró el techo del gasto público que durante el mandato de Jair Bolsonaro tuvo varias excepciones.De acuerdo al entrevistado, es probable que se cambie la configuración actual del tope de gastos y se tomen nuevos parámetros. “Una mayor libertad para hacer ciertos expendios que son indispensables y urgentes, entre ellos los que refieren los gastos sociales y a las inversiones”, señaló Piscitelli.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

