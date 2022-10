https://sputniknews.lat/20221031/ministro-de-energia-de-catar-plan-de-la-ue-de-topar-los-precios-del-gas-es-hipocrita-1132004418.html

Ministro de energía de Catar: plan de la UE de topar los precios del gas es "hipócrita"

Aplicar límites de precios para los combustibles sería una acción hipócrita por parte de la Unión Europea (EU), aseguró el ministro de Energía de Catar, Saad... 31.10.2022, Sputnik Mundo

El funcionario catarí se pronunció sobre las sanciones contra el gas y el petróleo de Rusia en una reciente entrevista que brindó a Bloomberg, poco después de que funcionarios europeos acudieron al país árabe para tratar el futuro de las importaciones una vez que se aplique el embargo, en diciembre.Sobre la propuesta de limitar los precios de los combustibles rusos, Saad a-Kaabi consideró que la medida no sólo afectaría más el mercado energético, sino que además sería una acción "hipócrita" pues "la intervención de los mercados contradice las reglas de competición que Europa ha aplicado previamente a los productores.En este sentido, Kaabi aseveró que "el libre mercado es siempre la mejor solución", por lo que abogó por "despolitizar el intercambio de materias primas de combustible en forma de sanciones o acuerdos antilibre mercado".Sobre la posibilidad de que Catar pueda proveer más gas a Europa durante el invierno, una vez que entre en vigor el embargo, el ministro de Energía descartó la posibilidad de desviar combustibles del mercado asiático para el europeo y adelantó que su ayuda para Europa será mantener vigentes los contratos ya establecidos.El 14 de octubre, el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, expresó su esperanza de que la Unión Europea (UE) no apruebe la medida de establecer un tope al precio del gas ruso importado, ya que esto tendrá un efecto adverso.Días despúes, Nóvak informó que Rusia no venderá petróleo a los países que fijen un techo a los precios e instó a no interferir en el mercado. Agregó que "estamos dispuestos a trabajar con aquellos consumidores que estén dispuestos a trabajar en condiciones de mercado".Por su parte, el 18 de octubre, la Comisión Europea presentó su nuevo paquete de medidas para hacer frente al encarecimiento del gas. Entre otros pasos, propuso crear una plataforma de compra centralizada de gas, para afrontar el invierno boreal de 2023-2024, así como establecer un tope dinámico para el mercado de referencia de gas europeo, conocido como TTF.

