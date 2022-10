https://sputniknews.lat/20221031/por-que-rusia-abandono-el-pacto-alimentario-y-de-quien-fue-la-culpa--1132004056.html

¿Por qué Rusia abandonó el pacto alimentario y de quién fue la culpa?

La decisión de Rusia de salir de dicho pacto se dio a conocer luego del ataque de vehículos submarinos no tripulados que utilizó Kiev para atacar la frota militar rusa, así como a los barcos civiles, cerca de la ciudad de Sebastopol, ubicada en suroeste de Crimea. El ataque fue calificado por Moscú como terrorista. Luego del anunció de que Rusia se retiraba del acuerdo pactado el pasado mes de julio en Estambul, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea criticaron al gobierno ruso acusándolo de, entre otras cosas, "usar la comida como arma" y exigieron que se revoque la decisión. Sin embargo, Occidente omite la serie de acuerdos que han sido violados dentro del marco del pacto al que se llegó respecto al tema alimentario, de acuerdo con la experta Ekaterina Blinova, quien analizó el tema para Sputnik. Más de la mitad de todas las entregas de alimentos enviadas desde Ucrania terminaron en manos de países desarrollados como el Reino Unido, Israel y Corea del Sur, mientras que los países de la UE recibieron del 60% al 100% de los suministros de Ucrania mientras que naciones Somalia, Etiopía, Yemen, Sudán y Afganistán, recibieron solo el 3% de los alimentos. Además, aunque la ONU garantizó que se levantarían las sanciones de Occidente que restringían las exportaciones de alimentos y fertilizantes desde Rusia, eso nunca sucedió, pues sigue estando prohibido el transporte de mercancías rusas por parte de empresas internacionales y os obstáculos a la exportación de fertilizantes rusos a través de países europeos no se han eliminado.Pero la decisión de Rusia de suspender el acuerdo de granos no se debió únicamente a la negativa de Occidente de levantar las sanciones contra Moscú y a la hipocresía de las grandes potencias que se abastecieron de grano a expensas de los países más necesitados. El primer golpe al acuerdo de cereales fue el ataque terrorista de Ucrania en el puente de Crimea, en Kerch. El 8 de octubre, un camión explotó y siete tanques de combustible en un tren de carga se incendiaron. Como resultado del bombardeo de la infraestructura civil rusa, dos tramos del puente de carretera se derrumbaron parcialmente y cuatro personas murieron. En el ataque, de acuerdo con autoridades rusas, participaron ciudadanos de Ucrania, Georgia y Armenia participaron en el transporte de la carga, donde se ocultó el artefacto explosivo. En declaraciones a la prensa el 18 de octubre, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no descartó que los explosivos para el ataque terrorista en el Puente de Crimea pudieran haber sido entregados por mar desde la región de Odessa, cuando se le preguntó si la bomba fue entregada en un cargamento de granos.A esto se sumó los más de 70 barcos que fueron detenidos o suspendidos por violar las normas de navegación del corredor marítimo e intentos de contrabando. Además, el ataque con drones del pasado 29 de octubre en el Mar Negro se agregó a las preocupaciones. Tras la suspensión del pacto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que Rusia está lista para compensar los volúmenes de grano que no llegarán al mercado tras su salida del pacto. Agregó que los detalles de tales suministros se están examinando y que Rusia sigue en contacto con Turquía y la ONU en relación con el tema.Para este 31 de octubre, Ucrania, Turquía y la ONU acordaron las salidas de 12 barcos de puertos ucranianos a través del corredor humanitario y las llegadas de otros dos, según el Centro Conjunto de Coordinación. Por su parte, una fuente en Moscú comentó al respecto que es una decisión tomada sin participación de Rusia y que "no compromete a nada".

