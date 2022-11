https://sputniknews.lat/20221031/putin-dice-que-hay-senales-de-que-armenia-y-azerbaiyan-alcanzaran-un-acuerdo-de-paz-1132010818.html

Putin dice que hay señales de que Armenia y Azerbaiyán alcanzarán un acuerdo de paz

SOCHI (Sputnik) — Se ha formado una base para alcanzar un acuerdo sobre la resolución del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán sobre Nagorno Karabaj, declaró... 31.10.2022, Sputnik Mundo

Además, señaló que Rusia está dispuesta a proporcionar mapas del Estado Mayor del Ejército soviético para la demarcación y la delimitación de la frontera.El presidente ruso indicó que las principales disposiciones de un futuro acuerdo de paz entre Ereván y Bakú serán una materia de compromiso de ambas partes con la posible mediación de Rusia.Añadió que las cuestiones que Armenia y Azerbaiyán no han acordado hasta el momento son "unas cosas muy delicadas, sensibles para ambas partes".El conflicto en Nagorno Karabaj estalló en 1988, cuando la región autónoma de población mayoritariamente armenia decidió separarse de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán.Durante la confrontación armada de 1992 a 1994, Azerbaiyán perdió el control sobre Nagorno Karabaj y siete distritos adyacentes. Desde 1992 se sostienen negociaciones sobre la solución pacífica del conflicto. Azerbaiyán insiste en la conservación de su integridad territorial, mientras que Armenia defiende los intereses de la no reconocida República de Nagorno Karabaj, que no es parte de las negociaciones.Las hostilidades, que se reanudaron en septiembre de 2020, se prolongaron por seis semanas y causaron miles de muertos. Su cese se logró el 10 de noviembre de 2020 en virtud de una declaración adoptada un día antes por los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Rusia. Las partes acordaron cesar por completo el fuego y canjear a los prisioneros.El nuevo brote de hostilidades, el mayor en casi dos años, ocurrió fuera de Nagorno Karabaj. El fuego en la frontera armenio-azerbaiyana cesó el 14 de septiembre, gracias a la mediación de Rusia, pero en los días posteriores Ereván y Bakú se acusaron repetidamente de violar el armisticio.

