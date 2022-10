https://sputniknews.lat/20221031/retorno-de-lula-abre-nueva-pagina-para-la-mayor-economia-latinoamericana-y-toda-la-region-1132007587.html

Retorno de Lula abre nueva página para la mayor economía latinoamericana y toda la región

Retorno de Lula abre nueva página para la mayor economía latinoamericana y toda la región

Cinco economías principales de Latinoamerica serán gobernadas por progresistas. La paz en Ucrania pasa por negociar con "el dueño del circo, y no con los...

Retorno de Lula abre nueva página para la mayor economía latinoamericana y toda la región Retorno de Lula abre nueva página para la mayor economía latinoamericana y toda la región

Es que con el regreso de Lula a la presidencia, las cinco economías principales de América Latina serán gobernadas por administraciones progresistas que conquistaron la dirigencia de sus países mediante procesos electorales mayoritarios. Son en orden descendente: Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia."Es una gran oportunidad para Brasil y para la región en un contexto internacional que es muy diferente del que marcó la primera década de los gobiernos populares de la región... Es un factor más favorable que existía a comienzos del siglo XXI", opinó sobre las perspectivas de Lula el polítólogo argentino Federico Montero, consultado por 8M.La paz en Ucrania pasa por negociar con "el dueño del circo, y no con los animales"Lo dijo a Octavo Mandamiento el analista geopolítico Cristian Cirilli, al denunciar que el régimen de Kiev "no mueve ni un dedo sin la autorización de EEUU y el Reino Unido".Unos dueños que están "desesperados" ante el fracaso de los esfuerzos de derrotar a Rusia militarmente, tal y como demuestran sus ataques terroristas, tanto contra personalidades rusas, como también contra infraestructuras como el puente de Crimea o las tuberías que llevaban gas ruso a la Unión Europea.Cirilli expresó la esperanza de que los patrocinadores del régimen ucraniano impidan que recurra a "un atentado terrorista radioactivo", una posibilidad denunciada por Rusia, constató el experto en declaraciones a Octavo Mandamiento.El régimen de Kiev y sus patrocinadores hacen volar la seguridad alimentaria globalUn ataque terrorista contra la seguridad alimentaria global lo perpetró el régimen de Kiev bajo la dirección británica.Se trata de los 16 drones, tanto aéreos como marítimos, que atacaron barcos rusos, entre ellos los implicados en la exportación de grano ucraniano, en la ciudad portuaria de Sebastopol, en Crimea.Para materializar la agresión, sus autores y ejecutores aprovecharon el corredor de exportación de cereales de Ucrania a través del mar Negro, acordado el pasado mes de julio.Tras haber analizado un receptor de navegación encontrado entre los restos de los drones destruidos, el Ministerio de Defensa ruso denunció la posibilidad de que el lanzamiento se realizara "desde un barco civil que transportaba productos agrícolas desde un puerto ucraniano".¿Qué clase de papeles cumplen Organizaciones No Gubernamentales en varias sociedades?El analista internacional Cristian Lamesa explica en qué consiste la naturaleza de las ONG´s. Destaca que "a menudo están cubiertas de enunciados muy pomposos" y "lo interesante es saber cuál se el financiemiento de esas organizaciones y qué representan".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Víctor Ternovsky.

