https://sputniknews.lat/20221031/un-sondeo-muestra-que-mas-del-30-de-los-estadounidenses-apoyan-el-plan-de-musk-sobre-ucrania-1132002368.html

Un sondeo muestra que más del 30% de los estadounidenses apoyan el 'plan de Musk' sobre Ucrania

Un sondeo muestra que más del 30% de los estadounidenses apoyan el 'plan de Musk' sobre Ucrania

Un tercio de los estadounidenses está de acuerdo con las ideas de Elon Musk, para solucionar el conflicto en Ucrania, según muestran los resultados de un... 31.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-31T17:40+0000

2022-10-31T17:40+0000

2022-10-31T17:40+0000

internacional

ucrania

elon musk

eeuu

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1122290291_239:310:2457:1558_1920x0_80_0_0_ee3848ff762cb3de029bbbecc66e52c8.jpg

A principios de octubre, el empresario estadounidense y fundador de Tesla, Elon Musk, lanzó una encuesta en la red social Twitter sobre un hipotético acuerdo de paz entre Moscú y Kiev, que incluiría, entre otras condiciones, la neutralidad de Ucrania y referendos sobre la adhesión a Rusia, supervisados por la ONU, en las repúblicas populares de Donetsk, Lugansk y las regiones de Jersón y Zaporozhie. También puso en duda la victoria de Ucrania en caso de una guerra a gran escala con Rusia, al recordar que su población es tres veces menor que la rusa, e instó a apoyar las iniciativas de paz entre los dos Estados."Un sondeo realizado por [la empresa consultora global] Redfield & Wilton Strategies en nombre de Newsweek reveló que un tercio [el 33%] de los votantes elegibles en Estados Unidos está de acuerdo con las propuestas del director ejecutivo de SpaceX y Tesla publicadas el 3 de octubre en Twitter", destaca el artículo.Al mismo tiempo, continúa el texto, el 24% de los encuestados calificó las ideas de Musk de no alcanzables.Según el sondeo, el 43% dijo que "no sabe" si el plan propuesto pueda convertirse en una base para negociaciones estables para poner fin a los enfrentamientos ya que, a su juicio, la situación puede ser más complicada de lo que opina Musk.La encuesta se realizó el 23 y 24 de octubre y abarcó a 1.500 estadounidenses que tienen derecho al voto. El error estadístico no supera 2,5 puntos porcentuales.

https://sputniknews.lat/20221017/elon-musk-guste-o-no-crimea-es-vista-como-parte-fundamental-de-rusia-1131587849.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, elon musk, eeuu, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia