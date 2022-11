https://sputniknews.lat/20221101/amlo-descarta-visitar-brasil-peso-a-triunfo-de-lula-tengo-aqui-bastantes-tareas-1132039122.html

AMLO descarta visitar Brasil pese a triunfo de Lula: "Tengo aquí bastantes tareas"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su congratulación ante el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las pasadas elecciones de... 01.11.2022, Sputnik Mundo

En su conferencia de prensa de este 1 de noviembre, el mandatario mexicano señaló que a pesar de estar contento por el triunfo de Lula en las pasadas elecciones, no podrá viajar próximamente a Brasil.Desde Palacio Nacional, López Obrador elogió a Lula, con quien ayer sostuvo una llamada de alrededor de 10 minutos en donde el mexicano expresó su congratulación."Lula es un dirigente extraordinario, excepcional", sentenció.Durante la llamada, el mandatario mexicano invitó al presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a realizar una visita a México el próximo 24 de noviembre en el marco de la reunión de la Alianza del Pacífico.En respuesta, Lula da Silva le recordó a López Obrador que Brasil no forma parte de la Alianza del Pacífico y reconoció que debe organizar su agenda ante la incertidumbre de lo que sucederá en Brasil."Porque el presidente Bolsonaro, que ha perdido las elecciones, aún no se ha manifestado, no sé si va a reconocer su derrota o no, entonces estoy aguardando, pero sería un enorme gusto para mí visitarlos, porque tu Presidencia es un éxito extraordinario en México y tu experiencia puede ayudarnos mucho a que logremos hacerlo mejor de lo que ya hemos hecho una vez", expresó Lula da Silva.

