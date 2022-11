https://sputniknews.lat/20221101/evo-morales-lula-garantiza-la-liberacion-de-los-pueblos-de-sudamerica--1132046954.html

Evo Morales: "Lula garantiza la liberación de los pueblos de Sudamérica"

MONTEVIDEO (Sputnik) — El expresidente boliviano Evo Morales comunicó que comparte con el mandatario electo de Brasil, Lula da Silva, el rechazo al... 01.11.2022, Sputnik Mundo

Consideró que "Lula garantiza la liberación de los pueblos de Sudamérica" y aseguró que mientras EEUU plantea "paz pero con intervención militar", los "pueblos luchamos por la paz con justicia social".El exdirigente sindical señaló que Lula impulsará el "multilateralismo" y aseguró que desde América Latina se plantearán políticas que garanticen "la soberanía y dignidad" de los pueblos."Hay un no respeto a los países... Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] o la Corte Interamericana de Derechos Humanos quieren juzgar a los estados, pero... ¿por qué no juzgan a EEUU? Para EEUU no hay CIDH, no hay una comisión para Washington. Nosotros vamos a seguir planteando estas nuevas políticas para garantizar la soberanía y dignidad de nuestros países", agregó.Reactivación de Unasur y ingreso de Bolivia en MercosurAdemás, Lula da Silva va a reactivar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y fomentará el ingreso de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur) como Estado pleno, consideró Morales.Consideró que la Unasur y el Mercosur, integrado Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, deben actuar juntos para "garantizar la liberación política y económica de la región"."Bolivia decidió ingresar al Mercosur, pero por culpa de algunas asambleas no nos lo permitieron, ahora tenemos mucha confianza de que Brasil pueda aprobar para que Bolivia sea parte del Mercosur", agregó.Sin embargo, advirtió que EEUU no quiere que "grandes proyectos de desarrollo e integración se den en América Latina" y para ello impulsa una "guerra híbrida" para sacar a los gobiernos de izquierda.La Unasur fue fundada en 2008 con la idea de incrementar el intercambio cultural, social y comercial en el sur de América Latina y desde esa región con otras del mundo. Inicialmente estuvo conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.No obstante, el bloque está en crisis desde 2018 por diferencias políticas entre sus países miembros y se encuentra paralizada desde abril de 2019.Lula da Silva se impuso el 30 de octubre en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil con el 50,90% de los votos, frente al 49,10 de su rival el actual presidente, Jair Bolsonaro, y asumirá su tercer mandato al frente del Ejecutivo a partir del próximo 1 de enero.

