La derrota de Bolsonaro es la estocada final para el Grupo de Lima

La alianza forjada en 2017 para intentar desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela termina de perder a uno de sus referentes con la derrota de... 01.11.2022, Sputnik Mundo

La derrota electoral de Jair Bolsonaro en Brasil terminó de hacer desaparecer una fotografía que no ha dejado de desdibujarse en los últimos años: la del Grupo de Lima, una alianza de mandatarios construida en su momento para intentar desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.El recuerdo del frustrado Grupo de Lima fue una constante tras la victoria de Lula. Entre las publicaciones más elocuentes estuvo la de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que se hizo eco de una fotografía en la que una X deja a las claras como los principales impulsores latinoamericanos del mecanismo fueron, uno a uno, quedando fuera del poder."El que se mete con Venezuela", escribió Rodríguez al lado de una X. En la imagen, los expresidentes de Ecuador, Lenín Moreno (2017-2021); de Colombia, Iván Duque (2018-2022); de Chile, Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022); de Argentina, Mauricio Macri (2015-2019) y de Brasil, Jair Bolsonaro (2018-2022).Los cinco mandatarios habían sido los pilares sudamericanos del Grupo de Lima, un bloque nacido en 2017 con la intención de condenar al Gobierno de Nicolás Maduro y apoyar medidas de bloqueo contra Venezuela.El encuentro fundacional del Grupo de Lima se dio el 8 de agosto de 2017 en la capital peruana, inicialmente como un encuentro de gobiernos de las Américas que tenían en común no reconocer la legitimidad de Maduro como presidente de Venezuela.En el primer encuentro participaron cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. La cita culminó con una declaración en el que, entre otros varios puntos, los países denunciaban "la ruptura del orden democrático en Venezuela" y proponían la suspensión del país en organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Mercosur.Desde entonces, el Grupo de Lima ha mantenido reuniones periódicas, siempre con el rechazo a Maduro como estandarte.En efecto, la derrota de Bolsonaro cierra un ciclo político en el que mandatarios identificados como de derecha ascendieron al poder y se fueron sin poder ser reelectos o con gestiones fuertemente criticadas.El primero fue el argentino Macri, que en 2019 no consiguió su objetivo de ser reelecto en el cargo. El presidente argentino ni siquiera pudo forzar una segunda vuelta frente a su principal contrincante, Alberto Fernández, quien acabó siendo presidente al alcanzar un 48% de los votos, frente a un 40% de Macri.En 2021 toco partir a Moreno, el presidente ecuatoriano. Si bien los comicios le dieron la victoria a otro presidente de derecha como Guillermo Lasso, Moreno abandonó el Palacio de Carondelet con una popularidad menor al 10% y un estallido social originado por la suba del combustible y una reforma laboral propuesta por el Ejecutivo.Noviembre de 2021 trajo la victoria de Gabriel Boric en Chile, un candidato de centroizquierda que supo traducir a una expresión electoral el descontento del estallido social chileno de 2019. Sebastián Piñera abandonó el Palacio de la Moneda con menos del 15% de popularidad, según los últimos sondeos.El año 2022 terminó de alejar de los gobiernos al resto de los protagonistas de la fotografía que se viralizó tras la derrota de Bolsonaro.En junio, la segunda vuelta en Colombia le dio un histórico triunfo a Gustavo Petro, con el 50,44% de los votos. La primera vuelta ya había dejado por el camino a Federico Gutiérrez, el candidato apoyado por el presidente saliente, Iván Duque, que dejó el Gobierno con una imagen desfavorable del 66%.Además, Petro tuvo como uno de sus puntos de campaña la normalización de las relaciones con Venezuela.A medida que cada presidente abandonó el cargo y sus países cambiaron de signo político, también se fueron alejando del Grupo de Lima o reduciendo su participación a la mínima expresión.Finalmente, las elecciones brasileñas del 30 de octubre marcaron el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva y el fin del mandato de Bolsonaro el 1 de enero de 2023. A diferencia de los otros pilares del Grupo de Lima, el actual presidente brasileño logró una votación que supera el 49% de los votos y no sufrió la debacle de su imagen pública.Con un perfil más bajo que los anteriores y sin aparecer en la fotografía compartida por Delcy Rodríguez, también podría sumarse a la lista al anfitrión en el nacimiento del Grupo de Lima, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). El presidente peruano renunció en 2018 acuciado por los pedidos de vacancia en su contra y luego de que un video comprobara sus intentos de comprar apoyos en el Congreso.

