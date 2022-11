https://sputniknews.lat/20221101/la-ministra-de-interior-del-reino-unido-busca-vias-para-detener-la-invasion-de-inmigrantes-1132023639.html

La ministra de Interior del Reino Unido busca vías para "detener la invasión" de inmigrantes

La ministra de Interior del Reino Unido busca vías para "detener la invasión" de inmigrantes

La ministra de Interior del Reino Unido, Suella Braverman, declaró que busca vías para "detener la invasión" de inmigrantes que cruzan el canal de la Mancha en... 01.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-01T22:00+0000

2022-11-01T22:00+0000

2022-11-01T22:00+0000

europa

reino unido

suella braverman

inmigrantes

migración

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/01/1132023476_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_604b206778de18276511e28d40327af8.jpg

Braverman subrayó que este año han llegado a las costas británicas cerca de 40.000 inmigrantes, más del doble que en el mismo periodo del año pasado. La ministra destacó el incremento de personas de nacionalidad albanesa que tratan de alcanzar el Reino Unido desde las costas francesas."Las personas que llegan aquí ilegalmente desde países seguros no son bienvenidas y no deberían aspirar a quedarse", aseguró la secretaria, quien calificó de "inaceptable" el coste económico de alojar en hoteles a miles de refugiados mientras se tramitan sus casos.La titular de Interior añadió que los británicos merecen saber quién se toma en serio la tarea de frenar la invasión de nuestras costas y quién no.No es la primera vez que el Gobierno del Reino Unido planea deportar a los solicitantes de asilo que llegan a su territorio. El ex primer ministro Boris Johnson pretendía enviar migrantes ilegales de territorio británico a Ruanda; sin embargo, renunció a su cargo antes de que pudiera cumplir con sus promesas.Braverman fue reelegida ministra de Interior por el nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, seis días después de que presentara su dimisión.

https://sputniknews.lat/20221013/dentro-de-medio-siglo-una-de-cada-3-personas-en-espana-sera-inmigrante-1131478767.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

europa, reino unido, suella braverman, inmigrantes, migración