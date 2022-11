La Policía militar en Brasil usa balas de goma y gas para romper bloqueos de bolsonaristas

https://sputniknews.lat/20221101/la-policia-militar-en-brasil-usa-balas-de-goma-y-gas-para-romper-bloqueos-de-bolsonaristas-1132036750.html

SAO PAULO (Sputnik) — La Policía Militar de Brasil utilizó balas de goma y gas lacrimógeno en una localidad del estado de Río Grande do Sul (sur) para... 01.11.2022, Sputnik Mundo

La entidad también disparó balas de goma para despejar una carretera hacia el aeropuerto de la ciudad de Sao Paulo, bloqueada por camioneros desde la madrugada.En partes de la ciudad de Río de Janeiro, la Guardia Municipal arrojó gas pimienta contra manifestantes que cortaban el tráfico, en protesta por la derrota de Bolsonaro en la segunda vuelta del domingo, de acuerdo al reporte.Además, una formación de la Policía Militar brasileña se desplegó en el kilómetro 26 de la carretera Castello Branco y con disparos de balas de goma comenzó a liberar la arteria tras la orden del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de desmontar los bloqueos.Los efectivos avanzaron sobre los camiones detenidos en la carretera, algunos de ellos con las ruedas pinchadas a propósito, y sobre el puñado de manifestantes que no negociaron la liberación de la carretera en el acceso a Baruerí.Asimismo, la Policía de Carreteras de Brasil informó que en las últimas horas ya desbloqueó más de 300 puntos en carreteras de todo el país, en el marco de las protestas de bolsonaristas que no reconocen la derrota en las urnas del pasado 30 de octubre.En rueda de prensa, los portavoces de la policía informaron que "ya fue posible desobstruir 306 locales" y que 267 carreteras aún siguen cortadas, aunque ese número podría haber variado recientemente.La corporación informó que el estado con más cortes es Santa Catarina (sur), seguido de Pará (norte) y Mato Grosso (centro-oeste), y que la Policía Federal, la Fuerza Nacional y la Policía Militar están ayudando a desobstruir las carreteras.Según la Policía, el momento con más cortes en las carreteras fue la noche del 31 de octubre, pero a partir de las 23 horas "no hay aumento de puntos de cortes", sólo reducción. La Policía de Carreteras también destacó que en ningún momento fue pasiva y que desde el primer momento trabajó para solucionar el problema.Sin embargo, cientos de camiones aún bloquean varias carreteras del país, y los conductores comenzaron a pinchar sus neumáticos para no mover los vehículos, mientras en Twitter los bolsonaristas convocaron a sus correligionarios a las calles para mantener al presidente en el poder.Bolsonaro aún no se pronunció sobre su derrota el 30 de octubre ante al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).En la madrugada de este 1 de noviembre, un grupo de manifestantes que apoyan al presidente bloqueó accesos al aeropuerto internacional de Guarulhos, un corte al que se fueron sumando otros bolsonaristas durante el resto de la mañana, lo cual provocó cancelaciones y retrasos en los vuelos.Lula da Silva se impuso el 30 de octubre en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil con el 50,90% de los votos, frente al 49,10 de Bolsonaro, y asumirá su tercer mandato al frente del Ejecutivo a partir del próximo 1 de enero.

