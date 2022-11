https://sputniknews.lat/20221101/la-victoria-de-lula-abre-las-puertas-a-una-nueva-etapa-entre-brasil-y-argentina-1132018017.html

La victoria de Lula abre las puertas a una nueva etapa entre Brasil y Argentina

El triunfo electoral del líder del Partido de los Trabajadores es celebrado como propio en el Gobierno del presidente argentino, Alberto Fernández. Desde una... 01.11.2022, Sputnik Mundo

américa latina

argentina

brasil

luiz inacio lula da silva

alberto fernández

jair bolsonaro

brics

💬 opinión y análisis

La ajustada victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil fue motivo de celebración en la Administración de Alberto Fernández. El rol estratégico de la relación bilateral, sumado a la afinidad ideológica y la amistad personal entre ambos dirigentes, llevó al mandatario electo a decidir que su primera visita oficial será a Buenos Aires.El escenario que abre el regreso del expresidente (2003-2010) genera expectativas a nivel continental. ¿Qué implica el retorno de Lula para Argentina y el resto de la región?Apostar por la unidad"El planteo de Bolsonaro implicaba cierto aislamiento de Brasil con respecto a la región. Da Silva llega con un discurso proclive a las alianzas sudamericanas: el horizonte es de mayor cooperación", dice a Sputnik Santiago Juncal, magíster en Estudios Internacionales, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina.Aliados estratégicosEntre los capítulos centrales del impacto geopolítico de la victoria de Da Silva aparece el vínculo con Argentina, uno de sus principales socios comerciales. "Creo que la relación entre ambos países va a ser más amena", sostiene Juncal, comparando la actual gestión de Jair Bolsonaro, ubicado mucho más a la derecha del espectro ideológico que su par Fernández, de orientación centroizquierdista.Más allá del grado de afinidad en el vínculo de los países vecinos, "la pregunta es cómo se traducirá esta relación en proyectos bilaterales comunes: hasta ahora no tuvieron una relación productiva profunda, en términos de desarrollo de la cadena de valor", resalta el investigador.El ingreso a los BRICS, un capítulo centralPor fuera de las relaciones estrictamente bilaterales, Brasil tiene un rol fundamental para la Argentina: puede ser su puerta de acceso a los BRICS. El ingreso al bloque —conformado por el gigante sudamericano, Rusia, India, China y Sudáfrica— puede ser de una profunda trascendencia estratégica en el mediano y largo plazo. "Para Argentina, ingresar sería entrar a un proyecto que es caja de resonancia de conflictos centrales", remarca Juncal.El apoyo expresado por Lula puede desempeñar un rol clave al respecto: para ingresar, hace falta el voto unánime de los cinco miembros. Según el analista, esto supone un desafío: "El de BRICS es un bloque de países con posiciones comunes en ciertos temas y con fuertes diferencias en otros", pese a lo cual el investigador sostiene que "puede darse el ingreso al bloque, pero no será algo automático".Más allá de las esperanzas que despierte para Argentina esta posibilidad, el docente remarca uno de los principales escollos a resolver: la diferencia en la situación financiera entre Argentina —en una situación apremiante en materia de inflación y deuda— y los integrantes del bloque.En este marco, la explícita voluntad del presidente electo de Brasil debería ser apoyada por otros miembros del bloque. "Hay que ver qué integrantes del bloque ayudan a catalizar el intento. No creo que prospere tan fácilmente la intencionalidad de Lula de que Argentina ingrese al BRICS", dice el analista.Respiro oficialistaEl Gobierno de Alberto Fernández —en nombre de la coalición progresista del Frente de Todos— ve en el triunfo de Lula un motivo de alivio. Es que, ante un álgido panorama de crisis económica —con una inflación anual proyectada del 95% para fin de año— la alianza comienza a preocuparse por el desempeño electoral en las elecciones presidenciales del 2023, tras una dura derrota en las legislativas del 2021.Juncal lo explica: "Esto da un soplo de aire fresco al Frente: lo alienta a pensar que, en caso de ser reelecto, va a tener un aliado regional importante y que potencialmente puede ayudarlo". No obstante, el analista resalta un aspecto fundamental del resultado electoral: más allá de la afinidad ideológica entre Fernández y Da Silva, "el triunfo de Lula es uno de la oposición: uno más de las oposiciones en el mundo tras la pandemia. La señal para el Frente de Todos puede ser confusa", apunta. Pese a estas objeciones, el Gobierno argentino intentará sacar provecho del regreso de su aliado al poder. El investigador sostiene que "va a haber señales de apoyo mutuo a Gobiernos como el de Fernández".La búsqueda por recuperar las condiciones de la alianza estratégica entre el entonces presidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007) y Da Silva sigue siendo un objetivo importante para Fernández. Sin embargo, tal fin enfrenta otros obstáculos: "Recrear eso va a ser muy difícil en este contexto, sobre todo por la crisis económica argentina, que condiciona mucho al país", sostiene Juncal, y concluye que "es un escenario bastante abierto".

argentina

brasil

