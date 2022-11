https://sputniknews.lat/20221101/no-renunciemos-a-nuestro-brasil-hijo-de-bolsonaro-rompe-silencio-tras-derrota-de-su-padre-1132022744.html

"¡No renunciemos a nuestro Brasil!": hijo de Bolsonaro rompe el silencio ante el sigilo de su padre

Después de la victoria de Luiz Inacio Lula da Silva en las elecciones de Brasil, el presidente saliente Jair Bolsonaro mantiene un tenso silencio durante más... 01.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-01T12:00+0000

2022-11-01T12:00+0000

2022-11-01T12:26+0000

américa latina

brasil

jair bolsonaro

luiz inacio lula da silva

elecciones generales en brasil (2022)

partido de los trabajadores (pt) de brasil

"Gracias a cada uno de los que nos ayudó a rescatar el patriotismo, que oró, que rezó, fue a la calle y dio su sudor por un país que está funcionando y dio a Bolsonaro la mayor votación de su vida ¡vamos a levantar la cabeza y no vamos a desistir de nuestro Brasil! ¡Dios está al mando!", pronunció Flavio Bolsonaro en Twitter.Un poco después, Flavio agregó: "¡Papá, estoy contigo hasta el final!".Este es el primer comentario de la familia presidencial tras la derrota ante la izquierda. Aunque el presidente Bolsonaro todavía no ha reconocido su derrota ni felicitado a Lula por su victoria.El silencio de Bolsonaro mantiene en vilo al paísMientras Jair Bolsonaro permanece en silencio sobre su derrota sin una declaración o manifestación en un horizonte cercano, su actitud anima a algunos de sus partidarios que no aceptan los resultados a bloquear las carreteras y abogar por un golpe de Estado. La diputada Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), ante el silencio de Bolsonaro declaró que si en 48 horas no hay pronunciamiento del actual mandatario, iniciarán unilateralmente el proceso de transición.El candidato del PT, Luiz Inacio Lula da Silva, triunfó en la segunda vuelta electoral de Brasil, con el 50,90% de los votos, frente al 49,10% de su rival y actual presidente, Jair Bolsonaro. Con estos resultados, Lula da Silva se convertirá en el siguiente mandatario del país sudamericano.Tras la jornada electoral del pasado 30 de octubre, Lula puso fin a una Administración de Bolsonaro acusada de minimizar los crímenes de la dictadura militar de la década de 1960, incentivar la presencia del Ejército en cargos gubernamentales y alimentar el fortalecimiento del sector evangélico en el país sudamericano. En su camino al Palacio de Planalto, Lula aseguró que como mandatario recuperará la relación brasileña con el bloque progresista latinoamericano.

brasil

2022

