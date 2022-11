https://sputniknews.lat/20221101/por-que-las-aves-estan-reduciendo-su-tamano-1132045475.html

¿Por qué las aves están reduciendo su tamaño?

¿Por qué las aves están reduciendo su tamaño?

El relevamiento más grande de aves confirma que se están volviendo más pequeñas debido al aumento de la temperatura global.

La investigación fue realizada por la Universidad de California y publicada en la revista científica Nature Ecology and Evolution.Se analizó la masa corporal de 105 especies de aves habitantes de diferentes zonas y climas de América del Norte, con una amplia diversidad natural.Se tomaron como base de estudio datos relevados desde 1989 por parte del Programa de Monitoreo de la Productividad y Supervivencia de las Aves, llevado a cabo por la organización "Población de aves".Se confirmó que la masa corporal de las 105 especies relevadas disminuyó alrededor de 0,6% en promedio. Pero en algunos casos puntuales, como las golondrinas de árboles, la caída de la masa corporal fue de 2,8%; mientras que los pájaros carpinteros disminuyeron un 2,2% respecto a 30 años atrás."Generalmente, cuando aumenta la temperatura, todos los mecanismos celulares se aceleran y funciona más rápido todo el metabolismo del cuerpo. El tamaño del individuo está relacionado con la capacidad de retener o perder calor", explicó a Big Bang la doctora en biología uruguaya Matilde Alfaro, sobre el proceso natural del organismo en estos animales.Además de ser un primer relevamiento sobre el tema, los autores del estudio puntualizaron que si bien la variación de masa corporal es normal, preocupa la magnitud de esta variación en el corto lapso de tiempo relevado.La autora principal de esta investigación, la ecologista Casey Youngflesh, dijo al presentar el estudio que "es una evidencia a gran escala que el cambio climático literalmente está dando forma a la apariencia de las especies".Morgan Tingley, otro de los investigadores, coincidió con su colega.A su criterio, haber detectado el fenómeno en gran parte de las especies analizadas y "en una franja tan grande de América del Norte que cubre muchos entornos diferentes, no queda ninguna hipótesis plausible, excepto el cambio climático".Otro de los datos aportados por la investigación refleja que, a pesar de la reducción de la masa corporal de las aves, las alas conservan su tamaño. Y, por lo tanto, tienden ahora a ser "más aladas" en proporción a su cuerpo.Tingley argumenta que "como las alas son en su mayoría plumas (...) las aves no las usan para disipar el calor". Para regular la temperatura corporal utilizan principalmente las patas, el pico y la boca.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

