Simpatizantes de Bolsonaro crean caos en más de 200 carreteras tras el triunfo de Lula | Videos

Desde la madrugada del 31 de octubre, horas después de confirmarse el triunfo de Lula da Silva, seguidores del presidente brasileño, en coordinación con varios grupos de camioneros, comenzaron a bloquear distintas carreteras del país, con quema de llantas y vehículos, y en algunas echando montones de tierra para impedir el paso.En algunos videos difundidos en redes sociales se aprecia que algunos manifestantes hicieron un llamado a las fuerzas de seguridad brasileñas para desconocer la derrota de Bolsonaro y rebelarse en menos de 72 horas, de modo que se impida la toma de protesta del presidente electo.Las amenazas llegaron a tal grado que los edificios donde se concentran la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia fueron reforzados de manera "preventiva".Horas en el caosA lo largo de la madrugada y la mañana del 31 de octubre, miles de simpatizantes de Bolsonaro extendieron los bloqueos hasta llegar a una cifra de 236 carreteras en al menos 18 de 28 estados, según el reporte más reciente de la Policía Federal de Carreteras de Brasil.También en redes sociales se difundieron algunos videos donde se observa a varios agentes de la policía unirse a los colectivos y permiten mantener los bloqueos carreteros.Después de horas de afectaciones, el Ministerio Público de Brasil, a través de la Procuraduría General, emitió un comunicado en el que exigió a la Policía Federal de Carreteras dar cuenta de las acciones tomadas para liberar las vialidades.En el comunicado, la Procuraduría advierte al director de la dependencia encargada de la seguridad de las carreteras, Silvinei Vasques, que se puede abrir una investigación penal en su contra si se determina que fue omiso para liberar las carreteras.Poco después de revelarse esta información, a través de su cuenta de Twitter, la Policía Federal de Carreteras informó que, de las 236 carreteras bloqueadas, sólo se habían liberado 75.Los bloqueos se dan en un momento de tensión en el que el presidente Jair Bolsonaro no ha emitido, en más de 24 horas, ninguna clase de pronunciamiento oficial respecto a su derrota electoral o sobre la situación general en Brasil, lo que levanta las sospechas sobre si reconocerá o no la victoria de Lula da Silva.De manera extraoficial, periodistas como Ian Bremmer y Raquel Krähenbühl, afirman que Bolsonaro dará un pronunciamiento en las próximas horas, en el que aclarará que no apelará la cerrada elección que perdió por menos de 2% de los votos.El coordinador de comunicación de la campaña de Lula, Edinho Silva, asegura que la Administración de Bolsonaro ya está en contacto con el equipo de Lula para iniciar los procesos de transición de Gobierno.

