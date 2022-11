https://sputniknews.lat/20221102/bolsonaro-pide-a-sus-seguidores-que-levanten-los-bloqueos-carreteros-en-brasil-1132087381.html

Bolsonaro pide a sus seguidores que levanten los bloqueos carreteros en Brasil

Bolsonaro pide a sus seguidores que levanten los bloqueos carreteros en Brasil

Tres días después de su derrota ante Lula da Silva, el presidente brasileño Jair Bolsonaro pidió a sus simpatizantes que paren sus protestas y levanten los... 02.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-02T22:57+0000

2022-11-02T22:57+0000

2022-11-02T23:30+0000

américa latina

jair bolsonaro

brasil

luiz inacio lula da silva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1131970036_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_32fff47f7ce8be86a9ac479323a46147.jpg

El líder ultraderechista aseguró que existen otras formas para manifestar el desacuerdo con las elecciones presidenciales del pasado domingo, en las que perdió por menos de 2% de los votos. Desde la noche del domingo, miles de personas han salido a las calles en diferentes regiones de Brasil para pedir que los resultados de los comicios no sean reconocidos, e incluso varios grupos de bolsonaristas han pedido a las fuerzas armadas brasileñas que intervengan para evitar la transición de poder. La prensa local reporta que, en los últimos días, alrededor de 200 vías carreteras han sido bloqueadas por los simpatizantes del actual mandatario, quien no podrá extender su Gobierno tras su derrota frente a Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT). Este 2 de noviembre, miles de seguidores de Jair Bolsonaro se concentraron frente a la sede del Ejército en el centro de Río de Janeiro para pedir un golpe militar que impida al presidente electo asumir el poder.Con gritos como "¡Intervención federal ya!" y pancartas como "¡Fuerzas Armadas salven nuestro Brasil!", los manifestantes cuestionaron el resultado de las elecciones, que consideran un fraude a pesar de que no hay ninguna prueba de ello. Los bloqueos en las carreteras brasileñas ya han causado estragos en los suministros comerciales y en la transportación de mercancías y personas a lo largo del país sudamericano, de acuerdo con medios locales.

https://sputniknews.lat/20221102/simpatizantes-de-bolsonaro-piden-intervencion-del-ejercito-tras-triunfo-de-lula--videos-1132058564.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

jair bolsonaro, brasil, luiz inacio lula da silva