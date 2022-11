Evo Morales insta al Gobierno a resolver conflicto por censo en el este

"Escuchaba voces que decían que me linchen [matar], siento que de milagro estoy vivo, me golpearon mucho, tengo varias heridas en la cabeza, me robaron mis dos teléfonos celulares con los que trabajo, me robaron el micrófono del canal y dinero de la billetera", relató el periodista desde el hospital donde fue internado, en un video difundido por el medio donde trabaja.