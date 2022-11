https://sputniknews.lat/20221102/historico-colombia-y-venezuela-vuelven-al-cauce-de-su-destino-comun-1132057462.html

Histórico: Colombia y Venezuela vuelven al cauce de su "destino común"

Luego de la reunión bilateral entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Nicolás Maduro, mandatario venezolano

El pasado 26 de septiembre, en la frontera entre Colombia y Venezuela, se llegó a especular sobre el primer encuentro bilateral entre los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro en la reapertura del paso comercial entre ambos países tras siete años. Sin embargo, el esperado apretón de manos entre Petro y Maduro y las palabras conjuntas de los máximos dirigentes de dos naciones hermanas se dieron recién este 1º de noviembre en Caracas.Pasaron seis años, dos meses y 19 días para que un presidente colombiano viajara a Venezuela para verse con su homólogo: el último había sido Juan Manuel Santos (2010-2018) con Maduro, en 2016. De ahí la connotación de histórico que se le ha dado al acto de Petro de restablecer las relaciones con Venezuela en un proceso que si bien no ha sido sencillo, ya no tiene marcha atrás."Colombia y Venezuela tenemos un destino común", dijo Maduro —el primero en tomar la vocería frente a los medios en el Palacio de Miraflores de Caracas—, a lo que Petro contestó que separar a las dos naciones es y seguirá siendo un suicidio. Una necesidad mutua que, por lo visto este martes 1, ambos están dispuestos a cultivar."Si bien no hay una afinidad ideológica clara, aunque se diga que sí porque ambos representan a la izquierda, los caminos son diferentes y hay que tenerlo claro. Petro entiende que tener buenas relaciones es importante y lo que está haciendo no solo aumenta su influencia en la zona, con un claro liderazgo regional, sino que lo pone en el diálogo de tres factores claves: el problema migratorio, el comercio y la seguridad", añadió.Para Jaramillo, Petro puede ser un mediador entre el oficialismo venezolano y la oposición. "Le brinda garantías a las dos partes para que se sienten a negociar una vez más"."He sido muy receptivo y lo seré en las próximas semanas", reiteró Maduro en su intervención luego de un almuerzo privado entre ambos dirigentes que duró una hora y antes de que Petro le regalara a su similar una hamaca y un jarrón caribeño, detalles que acompañaron la cordialidad que mostró el presidente colombiano durante toda la agenda.Otro de los puntos que llamó la atención fue el posible retorno de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, petición que realizó Petro y que podría materializarse en las próximas semanas.Buenas sensaciones dejó este primer encuentro bilateral con un Nicolás Maduro conciliador y un Petro que busca aprovechar la oportunidad para bajar la tensión con su vecino."Maduro entiende que es ahora o nunca. Que en cuatro años puede que vuelva la derecha al poder en Colombia y ya no se pueda hacer nada. De ahí lo flexible que está. Y Colombia tiene que sacar provecho de esto, en realidad la región entera, porque la única forma de que haya una reactivación económica en Venezuela es con el apoyo de todos los países de la zona", concluyó Jaramillo.

