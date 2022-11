https://sputniknews.lat/20221102/la-proxima-te-rompo-la-cara-la-dura-pelea-que-divide-a-la-oposicion-argentina-1132075590.html

"La próxima te rompo la cara": la dura pelea que divide a la oposición argentina

El escándalo se desató por la difusión de un video en el cual Patricia Bullrich, la jefa del PRO; el partido del expresidente Mauricio Macri, increpa a un alto funcionario de la Ciudad de Buenos Aires perteneciente a su propio partido y le dice: "La próxima te rompo la cara".Los hechos dejan ver las desavenencias y faltas de acuerdo en la coalición opositora, Juntos por el Cambio, formada por el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). Desde que Macri perdió las presidenciales de 2019, la disputa por el armado hacia las elecciones de 2023 y por la posición frente al Gobierno han ido carcomiendo la unidad del frente electoral, que carece de un liderazgo claro.La pelea interna enfrenta a los halcones, cuya cara prominente es Bullrich, quien fuera secretaria de Seguridad de Macri (2015-2019), y las palomas, cuya figura más visible es Horacio Rodríguez Larreta, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.Este 1 de noviembre se filtraron las imágenes de un video en el cual Bullrich le dice a Felipe Miguel, jefe de gabinete de la Ciudad: “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”, apuntándolo con el dedo índice, y respondiendo a las críticas que el funcionario le hizo en una entrevista televisiva."La violencia nunca es aceptable y, además, si es por opinar diferente, creo que se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadosos. Esto cruza un límite, la violencia es inaceptable", respondió Miguel en declaraciones radiales. Sin embargo, Bullrich dijo que no pedirá disculpas.La batalla es, en primer lugar, por quién será el candidato presidencial de la oposición para las elecciones de 2023: si Bullrich o Macri, por los duros, o Rodríguez Larreta o algún dirigente radical por los blandos.También los enfrenta la sucesión en la Ciudad, que el PRO gobierna la capital argentina desde 2007, primero con Macri (2007-2015) y luego con Larreta hasta ahora.El desangre de la coalición opositora se ha manifestado en otros hechos más graves, como la falta de reuniones de la mesa nacional desde hace dos meses y las divisiones políticas en el Congreso.En el debate sobre el presupuesto nacional realizado en la Cámara de Diputados a fines de octubre, el radicalismo votó a favor del proyecto del Gobierno de Alberto Fernández mientras que el PRO de Patricia Bullrich y Macri votó en contra.

