Líder supremo de Irán: "EEUU se está desmoronando pedazo a pedazo"

Líder supremo de Irán: "EEUU se está desmoronando pedazo a pedazo"

Desde hace semanas, Washington ha criticado y advertido con tomar represalias contra Teherán debido al involucramiento del país asiático en el conflicto en Ucrania y a las supuestas represiones de las autoridades iraníes en contra de las mujeres. Sin embargo, Irán culpa directamente a Estados Unidos de querer provocar caos dentro de la República Islámica, a través del impulso de movimientos rebeldes que dividan a la sociedad iraní. Por ello, el líder supremo de la nación, el ayatolá Alí Jameneí, no dudó en afirmar que el país norteamericano se parece más a una potencia en decadencia que a un pueblo intocable. Y luego sentenció: "El mundo se aproxima a un nuevo orden en el que Estados Unidos quedará aislado y Asia ascenderá al poder". El mayor líder de Irán también enlistó algunos de los problemas internos que enfrenta Estados Unidos desde hace varios años. Ese motivo, dijo, es suficiente para creer que no se trata de un país perfecto. Las declaraciones del gobernante sucedieron con motivo de la conmemoración del Día Nacional de los Estudiantes en Irán y del Día Nacional de la Lucha contra el Imperialismo Global, que en Irán se celebran el 4 de noviembre."El 4 de noviembre de 1979 fue un día histórico. Ese día encarna tanto la vileza de Estados Unidos como los reveses sufridos por Estados Unidos y su derrota. Cuando algunos se imaginan que son una potencia intocable, observemos los hechos de aquel día. Queda claro que no lo es", añadió. El líder iraní dijo que Washington presenta la toma del "Nido de Espías" (su vieja embajada en Irán) como el inicio de las hostilidades entre el país norteamericano y Teherán, pero en realidad, aclaró, eso es una mentira, porque el choque entre Irán y Estados Unidos empezó con el golpe de Estado del 19 de agosto de 1953. "¿Por qué derrocaron un Gobierno que llegó al poder por elección del pueblo?", cuestionó. En ese sentido, Jameneí comentó que, en ese año, Estados Unidos sí era una potencia internacional, pero hoy ya no lo es y "va perdiendo solidez gradualmente". Por ello, dijo, sus métodos de hostilidad se han vuelto más complejos en contra de las naciones que amenacen sus intereses. "Atacaron Irak y fracasaron. Que hoy en Irak haya elecciones y resulte elegido un iraquí no es lo que buscaban los estadounidenses. Cuando ya no estuvo Saddam, pusieron a un militar a la cabeza del país; luego vieron que con un militar no era posible y pusieron a un civil", detalló."Uno de los signos de la decadencia de Estados Unidos es que lleguen al poder personas como el presidente actual y el anterior. El primero, Trump: el mundo entero lo consideraba loco. Y luego cuando lo quitan llega uno como éste, que los asuntos que tiene... ¡Ustedes ya los saben!", señaló el Líder Supremo de Irán.

