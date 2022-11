https://sputniknews.lat/20221102/miles-de-seguidores-de-bolsonaro-piden-en-rio-que-militares-tomen-el-poder-en-brasil-1132074530.html

Miles de seguidores de Bolsonaro piden en Río que militares "tomen el poder" en Brasil

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Miles de seguidores del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se concentraron frente a la sede del Ejército en el centro de Río de... 02.11.2022, Sputnik Mundo

Con gritos como "Intervención federal ya" y pancartas como Fuerzas Armadas salven nuestro Brasil, los manifestantes cuestionaban el resultado de las elecciones, que consideran un fraude a pesar de que no hay ninguna prueba en ese sentido.Como él, la mayoría de los presentes pedía ayuda a los militares en un momento que consideran muy peligroso para el futuro del país: "Tengo miedo a que instauren el comunismo en Brasil", decía Reginaldo Rodrigues, un sargento reservista de la Marina.La protesta transcurrió en un clima de normalidad, a pesar del griterío, los petardos y las pancartas con lemas antidemocráticos, algunas de las cuales pedían el cierre del Supremo Tribunal Federal y del Tribunal Superior Electoral.Los manifestantes no traspasaron el cordón de seguridad montado frente al Palacio Duque de Caxias, sede del comando militar del Ejército en Río, y se limitaron a protestar cantando el himno nacional o incluso rezando el Padre Nuestro.En su discurso, dos días después de su derrota en las urnas, Bolsonaro prometió respetar la Constitución, pero no reconoció abiertamente la victoria de Lula y dijo que las manifestaciones populares de los últimos días son fruto de la "indignación" y un "sentimiento de injusticia".Para muchos de sus votantes, eso fue una señal de que hay que movilizarse: "Fue estratégico, él no lo podía decir de otra forma, porque si no, no estaría dentro de las cuatro líneas de la Constitución", afirmó Marcinho França, un funcionario público. A lo largo del día se esperan protestas similares frente a los cuarteles de las principales ciudades del país.

