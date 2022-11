https://sputniknews.lat/20221102/national-grid-los-hogares-del-reino-unido-enfrentaran-un-invierno-muy-duro-pese-a-los-subsidios-1132080305.html

National Grid: los hogares del Reino Unido enfrentarán un invierno "muy duro" pese a los subsidios

La mayoría de hogares británicos encontrará este invierno financieramente muy, muy difícil, a pesar del apoyo del Gobierno para limitar el incremento en las...

En entrevista para el diario británico Financial Times, Pettigrew aseguró que no "se hace ilusiones" sobre los esfuerzos que muchas personas tendrán que hacer durante los meses más fríos para pagar elevadas tarifas de energía doméstica. También dijo que la crisis energética a causa del conflicto en Ucrania es más grande que lo que cada compañía individual puede sostener, "y lo que estamos tratando de hacer es ser responsables y poner de nuestra parte". "Incluso con el límite de precios [financiado por los contribuyentes], esto es el doble de lo que la gente está acostumbrada a pagar por sus facturas de energía. Por lo tanto, inevitablemente habrá personas que estarán en problemas", declaró el empresario.El Gobierno del Reino Unido fijó el costo unitario de la energía hasta abril, con lo que un hogar común podría pagar 2.500 libras (unos 3.255 dólares) en promedio al año, es decir, casi el doble que en el 2021, cuando el pago fue de 1.277 libras (1.662 dólares). Si bien cada hogar también recibirá un reembolso de 400 euros en las facturas de energía con pagos adicionales sujetos a la comprobación de recursos a través de los beneficios de la seguridad social, organizaciones de beneficencia han advertido que la ayuda no será suficiente para evitar que siete millones de hogares, o una cuarta parte de ellos, experimenten "extrema pobreza energética".En tanto, National Grid alertó a los hogares que se preparen ante la posibilidad de apagones durante el invierno si Gran Bretaña no es capaz de importar suficiente energía de Europa continental en los periodos de alta demanda. Desde que comenzó la operación especial militar rusa en Ucrania el 24 de febrero pasado, los países occidentales aumentaron la presión de las sanciones en contra de Rusia. La interrupción de las cadenas de suministro y la negativa de comprar más gas ruso provocó el aumento del costo de los combustibles y los alimentos en Europa y Estados Unidos, mientras que en el Reino Unido el incremento en el costo de vida ha afectado a millones de hogares. La situación llevó al rechazo del pago de las facturas de la luz mediante la campaña Don't Pay UK (No pagues al Reino Unido), con la que los inconformes hicieron un llamado a dejar de pagar los recibos a partir de octubre, hasta que el Gobierno aborde el problema del aumento de los precios.

