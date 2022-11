https://sputniknews.lat/20221102/rusia-acoge-con-preocupacion-llamado-de-eeuu-a-no-cooperar-con-moscu-en-la-esfera-nuclear-1132067716.html

Rusia acoge con preocupación llamado de EEUU a no cooperar con Moscú en la esfera nuclear

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia acogió con preocupación el llamamiento de EEUU a dejar de cooperar con Moscú en la esfera nuclear, Rusia se pronuncia en contra de... 02.11.2022

internacional

eeuu

rusia

maría zajárova

Moscú no reconoce la hegemonía de EEUU y al mismo tiempo no planea usar la "publicidad negra" contra sus rivales, como lo hace Washington, agregó la diplomática.En Washington se desarrolló entre el 26 y el 28 de octubre la conferencia ministerial "Energía atómica del siglo XXI" organizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en la que planeaba participar una delegación de Rusia. Pero las autoridades estadounidenses no expidieron visas a los delegados rusos, pese a que las solicitudes se enviaron con antelación y según el procedimiento requerido.

