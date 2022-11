"Se asemeja a Hollywood": la guerra informativa contra Rusia centra el Foro de Medios en Moscú

https://sputniknews.lat/20221102/se-asemeja-a-hollywood-la-guerra-informativa-contra-rusia-centra-el-foro-de-medios-en-moscu-1132066335.html

"Se libra una guerra informativa en toda regla contra Rusia", declararon el director general de la agencia internacional 'Rossiya Segodnya', Dmitri Kiseliov, y... 02.11.2022, Sputnik Mundo

"Si la guerra contra Rusia ahora es una guerra híbrida, entonces la agresión informativa está en toda regla sin rebajas ni ambigüedades directamente contra nosotros, con todos los medios posibles disponibles en las guerras informativas e inventan otros nuevos. Pero nada funciona, porque tenemos la verdad de nuestro lado y la verdad contra los que iniciaron la agresión contra Rusia y prácticamente contra todo el mundo", enfatizó Dmitri Kiseliov en su discurso de bienvenida a los participantes del Foro de Medios de Comunicación de la CEI, llamado Desarrollo de los medios de comunicación en un mundo cambiante en el centro de medios de la agencia de noticias Rossiya Segodnya.En cuanto al sabotaje del Nord Stream, Kiseliov agregó que "si se dice la verdad sobre la explosión de los gasoductos europeos, será en contra de los anglosajones y a favor de Rusia, y por eso no se dice [la verdad]". Según él, la situación es la misma con muchos otros temas.Además, expresó su confianza en que Rusia no está perdiendo la guerra informativa."Estamos unidos, somos estables y llegaremos hasta el final, hasta que ganemos", manifestó.Zajárova: los métodos de guerra informativa ahora son "mucho más sofisticados"La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, describió el tipo de agresión informativa a la que se enfrenta Rusia últimamente. Los métodos actuales de guerra de la información se han vuelto "mucho más sofisticados", son ya "métodos de información psicológica", señaló la portavoz."En nuestro país, la gente común, no solo las personas involucradas en la política, los funcionarios del Estado, los periodistas se enfrentan con esto [métodos actuales de guerra] y ahora, por desgracia, ya está llegando a todos los hogares y lo interesante de nuevo, y como resulta ahora, gran parte de lo que se ha encontrado en nuestro país en los últimos años —las llamadas de cuentas inexistentes atribuidos a los servicios bancarios, el uso de los datos personales al hablar, esquemas de fraude— todo esto, como parece ahora, pasaba mucho antes de febrero de 2022 y tan practicado desde el territorio de Ucrania", aclaró Zajárova. Diputado de la Duma Estatal: las ventajas del desarrollo de la blogsfera en lengua rusa"Para contrarrestar las mentiras globales y la guerra híbrida de la que es objeto Rusia, y por otro lado para promover nuestra agenda, es necesario tomarse mucho más en serio el uso de la blogsfera en lengua rusa y promoverla principalmente en el espacio postsoviético", informó el presidente del comité de política de información de la Duma de Estado (Cámara Baja rusa), Alexandr Khinshtein.Agregó que la lengua rusa no es solo un medio de poder blando, sino también un vínculo para las personas "independientemente de su filiación nacional o confesional"."El periodismo se asemeja a Hollywood"La directora del Departamento de Desarrollo de Medios de Comunicación y Cooperación Internacional del Ministerio de Comunicaciones ruso, Ekaterina Larina, declaró que ahora todos viven en una época de "post-factualidad" y el periodismo recuerda a Hollywood. Añadió que antes, la profesionalidad periodística se basaba en el respeto a los hechos. "Se promueven leyes destinadas a romper la sociedad tradicional""Tras el colapso de la URSS [la Unión Soviética], empezaron a aparecer en todo su espacio fundaciones occidentales, las ONG, medios de comunicación e incluso partidos que se gestionan desde un único centro. Están construyendo la llamada Sociedad Abierta en todas partes", declaró el diputado moldavo, Bogdan Tsirdia.Además, aseguró que se promueven leyes destinadas a romper la sociedad tradicional como "justicia juvenil, propaganda LGBT, legalización de las drogas débiles y de la prostitución". El grupo mediático internacional Rossiya Segodnya, con el apoyo del Ministerio ruso de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Medios de Comunicación, es el organizador del foro.

