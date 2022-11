https://sputniknews.lat/20221103/bloomberg-twitter-no-cobrara-a-cuentas-gubernamentales-para-mantener-activa-la-verificacion-1132095736.html

Bloomberg: Twitter no cobrará a cuentas gubernamentales para mantener activa la verificación

Bajo la nueva dirección del multimillonario Elon Musk, Twitter estaría analizando la posibilidad de permitir a cuentas gubernamentales mantener su verificación... 03.11.2022, Sputnik Mundo

A casi una semana de haberse concretado la compra de la plataforma por 44.000 millones de dólares, el magnate de origen sudafricano ha sido blanco de críticas por afirmar que cobrará una suscripción mensual de 8 dólares para verificar una cuenta de la red social, función que actualmente es gratuita y cuya activación dependía de la valoración que hacía la compañía tecnológica de cada perfil.Entre las críticas más repetidas está que, al condicionar la verificación a una suscripción, los usuarios ya no podrán saber en qué momento están interactuando con una persona real o con alguna institución u organización. Con la nueva política de Musk, bastaría con que alguien tenga la capacidad financiera para pagar para que su cuenta tenga la "paloma azul" de verificación.En este contexto, el medio estadounidense Bloomberg reporta que el pago de la suscripción no aplicaría para dependencias gubernamentales ni para cuentas localizadas en sitios donde Twitter, con sede en San Francisco, no pueda hacer cobros. La información no ha sido confirmada por el nuevo CEO de Twitter, quien en los últimos días se ha dedicado a tuitear y responder los señalamientos que generó su decisión.Entre las figuras públicas que han cuestionado la medida está la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, quien se burló de que un multimillonario piense que la libertad de expresión vale 8 dólares, a lo que Musk respondió: "Se agradecen tus comentarios, ahora paga 8 dólares".Instituciones como la Casa Blanca, a través de su vocera Karine Jean-Pierre, han informado que aún no han decidido si accederían a pagar la suscripción, en caso de que Elon Musk les cobre.

