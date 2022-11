https://sputniknews.lat/20221103/bukele-asegura-que-los-brics-pueden-crear-un-nuevo-sistema-economico-mundial-1132122859.html

Bukele asegura que los BRICS pueden crear un nuevo sistema económico mundial

Bukele asegura que los BRICS pueden crear un nuevo sistema económico mundial

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, elogió al grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, criticó a Estados Unidos y los organismos... 03.11.2022, Sputnik Mundo

"Si los suma, proveen más del 50% del PBI. Serían entonces, la mayor potencia económica y podrían tratar de crear un nuevo sistema económico", continuó, en una entrevista concedida al periodista Tucker Carlson del canal estadounidense Fox News.El mandatario resaltó que en el futuro el mundo estará dividido en dos modelos económicos: el de los poderes occidentales y "probablemente" el de los BRICS.Si bien todavía "no es atractivo" pasarse de la Reserva Federal de Estados Unidos a Rusia, en el futuro los países buscarán sistemas alternativos con mayor independencia, "que no se puedan confiscar ni censurar y que estén totalmente descentralizados".Bajo los nuevos organismos, añadió, las personas estarán seguras de que decisiones políticas no les quiten su riqueza.Bukele se ha caracterizado por decisiones audaces, como adoptar el bitcóin como moneda legal en su país, único caso en el mundo.El mandatario cuestionó el papel de los organismos financieros internacionales, por solo medir con el indicador PIB (Producto Interno Bruto) el progreso de una nación.También criticó a los medios de comunicación tradicionales porque, como en el caso del conflicto en Ucrania, se lee lo mismo en todos los países, "los mismos artículos, la misma narrativa y propaganda, porque no son independientes"."Pero hoy la gente está más interesada en lo que realmente pasa utilizando las redes sociales", agregó.Tucker Carlson destacó que Bukele goza de una popularidad única en el mundo, con niveles de entre 85 y 90%, mientras que la popularidad de Joe Biden es del 35%.

