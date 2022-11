https://sputniknews.lat/20221103/diputados-chilenos-piden-abrir-carcel-de-criminales-de-la-dictadura-a-presos-comunes-1132116443.html

Diputados chilenos piden abrir cárcel de criminales de la dictadura a presos comunes

La Cámara de Diputados de Chile aprobó el envío de una solicitud formal al Gobierno para pedir que la cárcel especial de criminales de la dictadura de Augusto... 03.11.2022, Sputnik Mundo

américa latina

chile

augusto pinochet

punta peuco

cárcel

El proyecto de resolución (solicitud no vinculante del Legislativo al Ejecutivo) fue presentado por un grupo de cinco parlamentarios independientes, quienes argumentaron que no existen razones para tener aislados a los exagentes de Pinochet (1973-1990), pues no hay evidencia de que esté amenazada su integridad física o psíquica, y afirmaron que estar en condiciones especiales de reclusión los vuelve privilegiados."Se podría concluir que los criminales que habitan Punta Peuco solo acceden a tales privilegios penitenciarios debido a su contribución a la dictadura", se quejaron los parlamentarios.Además, señalaron que abrir Punta Peuco ayudaría a descongestionar las demás cárceles de Santiago que, actualmente, tienen mayor población penitenciaria de la que soportan, generando un hacinamiento que viola los derechos humanos de los presos.Durante la dictadura de Pinochet más de 28.000 personas fueron torturadas, 3.227 fueron asesinadas y unas 200.000 fueron obligadas al exilio, según cifras oficiales.

chile

punta peuco

