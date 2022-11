https://sputniknews.lat/20221103/ecuador-la-inaccion-del-gobierno-favorece-a-los-grupos-narcotraficantes-1132123595.html

Ecuador: "La inacción del Gobierno favorece a los grupos narcotraficantes"

Ecuador: "La inacción del Gobierno favorece a los grupos narcotraficantes"

Crece el accionar de organizaciones criminales que desafían al Estado y atentan contra la población, en la peor crisis de seguridad que golpea al país.

La violencia carcelaria desbordó hacia las calles de Guayaquil, ciudad sacudida por grupos armados. Los narcotraficantes desafían al Estado y atentan contra la población.Desde el 1 de noviembre y por 45 días rige un nuevo Estado de Excepción y toque de queda en las provincias de Esmeraldas y Guayas. El motivo responde al ataque ocurrido en esa jornada, con explosivos en donde murieron cinco policías y varios resultaron heridos."No es la primera vez que ocurre. Ya tuvimos masacres en cárceles y atentados con bombas", dijo a Telescopio la experta en seguridad ecuatoriana, Carolina Andrade."Lo que sucede en Guayaquil vuelve a demostrar la inacción por parte del Gobierno, que busca cubrir con el Estado de Excepción, y no nos ha conducido a ningún lado", agregó.Las acciones violentas se suman a la lista de masacres carcelarias, atentados, homicidios y amenazas sucedidas en el país sudamericano, inmerso en una crisis de inseguridad.Esta vez la exigencia a las autoridades era evitar un traslado carcelario de integrantes de una banda criminal a otro centro de máxima seguridad."Hace tiempo se venía alertando; lo que ocurre en las cárceles podía trasladarse a las calles, y la situación ya desbordó. Quienes controlan las cárceles son las bandas criminales", aseveró Andrade."La violencia está aumentando y no vemos una respuesta del Gobierno. Lo crítico es que la situación se está expandiendo y se busca la aceptación en la población civil", reflexionó.La ciudad de Guayaquil hoy es una de las más inseguras de todo el mundo. Y su puerto es uno de los principales puntos de salida de cocaína desde América del Sur hacia EEUU y Europa.En Telescopio también entrevistamos al sociólogo español radicado en Ecuador, Decio Machado."La gran crítica al Gobierno de Guillermo Lasso desde la sociedad ecuatoriana y la oposición política es la falta de eficacia y eficiencia para gestionar el país, y en este caso la seguridad", señaló.Según el analista político, el Ejecutivo "habla que tiene un plan secreto para combatir el narcotráfico, pero en realidad no hay plan secreto que contar"."Se pide apoyo a EEUU, pero no existe una lógica de enfrentamiento. Parece que esta guerra la está ganando el narcotráfico", subrayó.En lo que va del año, el país suma más de 2.100 muertes violentas, casi la totalidad de todo el año anterior.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

