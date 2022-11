https://sputniknews.lat/20221103/el-despliegue-nuclear-en-finlandia-abriria-otro-frente-muy-peligroso-1132069245.html

El despliegue nuclear en Finlandia abriría "otro frente muy peligroso"

El despliegue nuclear en Finlandia abriría "otro frente muy peligroso"

Las declaraciones de Suecia y Finlandia de que estos dos países no tienen previsto discutir las condiciones previas a la construcción de bases nucleares de la... 03.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-03T21:00+0000

2022-11-03T21:00+0000

2022-11-03T21:00+0000

defensa

otan

📰 ampliación de la otan

finlandia

suecia

europa

eeuu

🛡️ zonas de conflicto

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106800/27/1068002731_0:114:2000:1239_1920x0_80_0_0_bcba69970a381ca3b5ae308b667856ec.jpg

El 1 de noviembre, la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, y su homólogo sueco, Ulf Kristersson, se pronunciaron sobre las armas nucleares de la OTAN en Finlandia y Suecia.Por su parte, Kristersson aseguró que estaba de acuerdo con Marin, al tiempo que subrayó que los dos países europeos irán de la mano en este sentido.Tales declaraciones provocan preocupaciones a escala mundial, ya que el posible despliegue de arsenales nucleares de la OTAN en Europa viola el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Según establece el documento, los Estados nuclearmente armados como China, EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia no pueden transferir armas nucleares o las tecnologías correspondientes a otros países. A su vez, los Estados no nuclearmente armados se comprometen a no crear armas atómicas.Mientras, Estados Unidos, de acuerdo con algunas publicaciones, considera desplegar las bombas nucleares B61-12, que podrían llegar en diciembre del presente año, en Europa. Finlandia prevé acoger en su terreno arsenales nucleares.La analista argentina Rosenberg criticó esta decisión y acusó a EEUU de invertir una gran cantidad de dinero en la industria militar. Además, agregó que el país norteamericano pierde su hegemonía, y por eso trata de asustar a todo el mundo con armas nucleares. La idea central de Washington, de acuerdo con la analista, es "destruir a Rusia" y llevar a cabo una "guerra interna" en los países que estaban antes en el bloque socialista.Sin embargo, Rusia no acepta la idea de la guerra nuclear, lo que ha expresado en reiteradas ocasiones. El país euroasiático ha tratado desde hace años de proteger su población proponiendo diferentes acuerdos de paz a nivel internacional."Como lo ha dicho Putin, las sanciones no llevan a ningún lado, pero [las autoridades de EEUU] están desesperadas porque han perdido y están perdiendo la hegemonía y el control y solo les queda una vía, por eso insisten tanto en el tema nuclear. Rusia ha dicho que no va a una guerra nuclear, que no quiere una guerra nuclear, que no la está promoviendo, que ha buscado desde 2000 acuerdos de paz que eviten el avance sobre la frontera rusa, que pone en peligro la vida del propio Estado ruso, pero no ha sido escuchada", concluyó.Y ahora, con el despliegue de bases en Finlandia, la OTAN "abre otro frente muy peligroso", denunció Rosenberg. La analista destacó que EEUU usa a otros países europeos como "ariete", como se ve en la tensa situación en Ucrania.La analista señaló que el bloque de la Alianza Atlántica a lo largo de su historia ha aspirado dominar toda la política mundial. En la actualidad, los países europeos se ven obligados a aceptar la política norteamericana."Es tremendo [el despliegue de las bases nucleares en Finlandia], porque nosotros siempre decimos que el imperialismo está muriendo. Y creo que tenemos que ser muy claros en esto, un país como Estados Unidos, en el que el 80% de su economía se sostiene, se sostuvo y pretende sostenerse en la economía de guerra".También recordó que EEUU está detrás de los laboratorios biológicos por todo el mundo, desde Ucrania a Cuba. Por ejemplo, el ébola, la gripe aviar se encuentran en la lista de las enfermedades que se sembraron en Cuba. Aparte de las armas bacteriológicas, según la analista, el "bloqueo criminal" a Cuba, los ataques a Venezuela, Nicaragua son solo parte de los crímenes que ha cometido Washington bajo el lema de "o te sometes o te ataco". Todas estas acciones destructivas de EEUU ponen de relieve que es "un enemigo que jamás ha pensado en la población civil, ni en los pueblos".En mayo, Finlandia y Suecia anunciaron que habían tomado la decisión de solicitar su ingreso a la OTAN. Meses después, en junio, la OTAN invitó formalmente a ambos países a incorporarse a la alianza militar. Turquía se ha opuesto a la adhesión de las dos naciones, lo cual representa un obstáculo para Estocolmo y Helsinki, ya que, para que un país ingrese al grupo, es necesario que todos los Estados miembros estén de acuerdo.

https://sputniknews.lat/20221103/rusia-insiste-en-que-su-prioridad-es-evitar-un-choque-entre-potencias-nucleares-1132092330.html

https://sputniknews.lat/20221102/la-cancilleria-rusa-publica-una-declaracion-sobre-la-prevencion-de-una-guerra-nuclear-1132071360.html

https://sputniknews.lat/20221026/que-lecciones-dejo-la-crisis-de-los-misiles-de-1962-para-mirar-el-presente-1131842812.html

finlandia

suecia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

otan, 📰 ampliación de la otan, finlandia, suecia, europa, eeuu, 🛡️ zonas de conflicto, 💬 opinión y análisis