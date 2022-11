"Es un país terrorista": los crímenes por los que Rusia acusa al Reino Unido

https://sputniknews.lat/20221103/es-un-pais-terrorista-los-crimenes-por-los-que-rusia-acusa-al-reino-unido-1132109951.html

La embajadora británica, Deborah Bronnert, fue convocada a la Cancillería rusa por la participación de Londres en el ataque de Kiev a la Flota rusa del mar... 03.11.2022, Sputnik Mundo

La embajadora llegó a la Cancillería el 3 de noviembre por la mañana, allí fue recibida por un grupo de manifestantes que gritaban: "El Reino Unido es un país terrorista". Bronnert, al bajar de su coche, no reaccionó a la concentración ni dio muestras de haberse dado cuenta de ella. Se dirigió al edificio en silencio y no habló con los periodistas. La multitud, que había acudido a expresar su descontento, abandonó el territorio del edificio del Ministerio antes de que Bronnert saliera. Moscú en repetidas ocasiones ha denunciado al Reino Unido por su implicación en diferentes actos de sabotaje contra Rusia. Sputnik te resume cuáles han sido los más sonados.1. Sabotajes contra los gasoductos rusos Nord StreamHace más de un mes, la Fiscalía General de Rusia anunció que había abierto una causa penal a raíz de los daños causados al gasoducto Nord Stream por motivos de terrorismo internacional. Recientemente, la Cancillería de Rusia destacó la información de los medios sobre el mensaje de Liz Truss "Está hecho", que la ex primer ministra envió al secretario de EEUU, Antony Blinken, inmediamente después del ataque a los gasoductos.Mientras que la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, comunicó que "Rusia está esperando las explicaciones de Londres".El propio Ministerio de Defensa del Reino Unido niega su participación en el incidente. Entre tanto, desde Rusia denunciaron que la preparación del ataque y el entrenamiento de los militares ucranianos fueron dirigidos por especialistas británicos con sede en la ciudad de Ochákov, en la región ucraniana de Nikoláyev. Se precisó que los representantes de la unidad naval británica participaron en la planificación, provisión y ejecución del sabotaje contra los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2.2. Ataque a los buques que participaban en el pacto alimentario El Ministerio de Exteriores de Rusia cree que el Reino Unido estuvo también implicado en los ataques a los buques que participaban en la implementación del acuerdo alimentario, aseguró Zajárova. Además, prometió que Bronnert recibirá pruebas de que Kiev actuó bajo la dirección de especialistas británicos.La diplomática rusa también calificó las acciones del Reino Unido como "hipocresía criminal" y cuestionó que Londres haya declarado inmediatamente que no tenía nada que ver con el ataque. Más tarde, desde la Cancillería rusa informaron que Londres entregó a Kiev drones submarinos que Ucrania podría haber utilizado para cometer un acto terrorista contra los buques de la Flota del Mar Negro. El 29 de octubre, las fuerzas rusas desplegadas en Sebastopol repelieron los ataques ucranianos con drones aéreos y marítimos. Desde la Defensa rusa calificaron este ataque como "terrorista", al subrayar que los barcos atacados eran los que participaban en la seguridad del "corredor de cereales" en el marco de la iniciativa internacional de exportación de productos agrícolas desde los puertos ucranianos.En palabras del gobernador de la urbe, Mijaíl Razvozháyev, fue el ataque más masivo sobre la ciudad desde el inicio de la operación especial rusa.3. Intentos de reclutamiento de militares rusosEl 20 de octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso convocó al embajador holandés en Rusia, Helles Blué, para extenderle la protesta de Moscú por el intento de reclutamiento del agregado militar ruso en la Embajada rusa en La Haya y se calificó estos hechos como "inaceptables". Desde la Cancillería indican que el diplomático estaba siendo reclutado por los servicios de inteligencia británicos.Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores también señalaron que "en los últimos años se han producido varias provocaciones de este tipo contra empleados rusos en el territorio holandés por parte de servicios de inteligencia extranjeros, que, como vemos, se sienten como en casa en territorio holandés". El embajador holandés también fue advertido de que "la impunidad de los servicios de inteligencia va acompañada de lanzamientos y campañas mediáticas provocadoras".

