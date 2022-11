Moscú denucia que Ucrania se convirtió en importante centro del extremismo

https://sputniknews.lat/20221103/moscu-denucia-que-ucrania-se-convirtio-en-importante-centro-del-extremismo-1132120782.html

03.11.2022

Occidente ha convertido a Ucrania en importante centro del extremismoEl Secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, hizo este jueves una serie de declaraciones importantes, en particular, sobre Ucrania y el papel de Occidente en la transformación del país eslavo en "un importante centro de extremismo".Denunció que los "anglosajones", con la ayuda de Ucrania, quieren sentar un precedente para una mayor fragmentación de la etnia rusa y su objetivo es su completa erradicación.Asimismo, comentó el papel destructivo de Occidente en asuntos de seguridad ante una eventual amenaza nuclear y afirmó que detrás de actos de sabotaje en los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico están EEUU y Reino Unido.Medios internacionales exageran el nivel de tensiones políticas en Brasil tras la victoria de LulaLo dijo a Octavo Mandamiento el experto brasileño Rafael Dantas, periodista del diario Causa Operária.Además, opinó que Brasil, bajo el mando del presidente electo Lula da Silva, profundizará sus lazos con potencias como Rusia, China y otras naciones que se oponen al "imperialismo de EEUU".Chile le dice adiós a las Administradoras de fondos de pensionesEl gobierno de Gabriel Boric le propone a Chile una reforma jubilatoria que acabe con el sistema netamente privado de ahorro previsional establecido durante la dictadura pinochetista.El proyecto de la reforma establece la creación de un sistema mixto, donde se sume la capitalización individual, un aporte a cargo de los empleadores y un componente a cargo del Estado."El sistema de capitalización individual fue un fracaso que terminó haciendo cargar sobre los hombros de las y los trabajadores los vaivenes económicos", dijo Juan Pablo Sanhueza, abogado chileno y presidente de la Fundación Plebeya, al comentar el proyecto de reforma jubilatoria en Chile.Zelenski sobre el riesgo de apocalípsis nuclear: "No hay que tomarlo en serio"El riesgo de una guerra nuclear no es motivo para sentarse a negociar con Moscú, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien anteriormente llamó a la OTAN a asestar ataques 'preventivos' contra Rusia.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Víctor Ternovsky.

