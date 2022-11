https://sputniknews.lat/20221103/paraguay-por-que-se-impuso-la-veda-de-pesca-en-rios-binacionales-1132123064.html

Paraguay: ¿por qué se impuso la veda de pesca en ríos binacionales?

La veda de pesca, establecida cada año por las autoridades, ha suscitado protestas por parte de pescadores paraguayos, tras la prohibición de la actividad en... 03.11.2022, Sputnik Mundo

Paraguay inició la veda pesquera, que rige desde el ámbito deportivo al comercial, así como también la comercialización de productos ícticos desde el 1° de noviembre hasta el 15 de diciembre para las aguas compartidas con Argentina y desde la misma fecha y hasta el 31 de enero de 2023, para las aguas compartidas con Brasil.En los plazos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Paraguay, no se podrá pescar en los ríos Paraná, Paraguay, Apa y Pilcomayo, como también en los tramos de aguas internas de los afluentes nacionales.La legislación paraguaya autoriza la comercialización de los productos extraídos en tiempo y forma antes del inicio de la veda para que los pescadores puedan agotar el stock.Razones para la vedaLa veda se establece cada año, en atención a que "es el periodo donde todas las especies están en etapa de desove, para evitar la depredación de los recursos naturales y permitir su reproducción y la subsistencia", teniendo en cuenta que se establece en este periodo como "el punto más álgido además de ser el periodo de lluvias", afirmó González, sobre la medida anual, inaugurada en el año 1996.González afirma que la veda no guarda relación con la crisis hídrica en los niveles fluviales de los ríos de la Cuenca del Plata durante 2021 y 2022."El caudal hidrológico del río Paraná llegó a su punto normal, pasó el pico crítico, ahora estamos a un nivel normal. El año pasado tuvimos problemas de sequía, pero las especies de mayor captura tampoco sufrieron grandes variaciones", aseguró.La veda contempla la pesca de subsistencia para los ribereños. "Son 7.000 personas debidamente agremiadas que conforman el registro nacional de pescadores", afirmó González en relación a la subsistencia económica de los pescadores durante la veda."El registro es remitido al Ministerio de Desarrollo Social, que es el ente estatal encargado de hacer los desembolsos de los subsidios pertinentes", complementó.Sin embargo, el gremio de pescadores asume que el desembolso de subsidios es insuficiente y que "por el momento no existe comunicación y siente que hay un desprecio hacia el sector", afirmó Arsenio Godoy, de la Asociación de Pescadores del Puerto Botánico a medios locales.Catálogo de especiesLas especies protegidas por el catálogo biológico de la Dirección de Pesca y Acuicultura del del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible son el Surubí pintado, Surubí atigrado, Dorado, Manguruyú, Pacú, Salmón del Paraná, Oga, Sábalo, Bagre, entre otros, de un total de 18 especies catalogadas.

