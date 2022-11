Celebración del Día de los Muertos en América Latina

© AFP 2022 / Ulises Ruiz

El Día de los Muertos es en realidad una celebración de la vida, no de la muerte. Los aztecas creían que la muerte no era el final, sino una transición a otro estado, por lo que la trataban como una parte importante del ciclo de la vida y no como un acontecimiento trágico.

En la foto: participantes en el desfile de Catrinas en la víspera del Día de los Muertos en Guadalajara, México.