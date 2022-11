https://sputniknews.lat/20221104/a-40-anos-de-la-guerra-argentina-insiste-en-resolver-la-controversia-por-las-malvinas-ante-la-onu-1132150712.html

A 40 años de la guerra, Argentina insiste en resolver la controversia por Las Malvinas ante la ONU

El Gobierno de Argentina recordó que en 1982, tras el conflicto armado entre el país latinoamericano y Reino Unido por las islas Malvinas, la ONU consideró que... 04.11.2022, Sputnik Mundo

El 4 de noviembre de 1982, meses después del choque militar entre ambos países, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estimó por mayoría que el conflicto no alteró la naturaleza de la disputa por la soberanía del territorio, mediante la adopción de la resolución 37/9, que promovieron 20 países latinoamericanos.Entre los promotores de la resolución figuran Brasil, Colombia, Venezuela, México, Perú, Uruguay, Ecuador y Paraguay, entre otras naciones."La guerra no otorga derechos y la contienda no puso fin a la disputa de soberanía", consideró el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto de Argentina este 4 de noviembre.A 40 años de la adopción del resolutivo en Naciones Unidas, la dependencia argentina llamó al Reino Unido a retomar las conversaciones pacíficas para resolver la disputa, dado que el país europeo considera a Las Malvinas parte de su territorio, mientras que la nación latinoamericana se considera despojada de las mismas."Hoy, la obligación de resolver pacíficamente la controversia mediante negociaciones sigue vigente", agregó el Ministerio y consideró que Las Malvinas se encuentran en una situación colonial ante la que es necesario respetar los intereses de sus habitantes.Argentina también disputa la soberanía a las islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur, además de los espacios marítimos circundantes."La única forma de poner fin a este caso especial y particular de descolonización continúa siendo la negociación entre las dos partes a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía", apuntó la cancillería argentina.Además, recordó que la resolución de Naciones Unidas considera que es incompatible con su ideal de paz universal mantener situaciones coloniales en el mundo.Las Malvinas se ubican a unos 600 kilómetros de la costa patagónica del territorio continental argentino, recuerda Buenos Aires, conformadas principalmente por las islas de Soledad y Gran Malvina, a las que se suman alrededor de 200 islotes más pequeños."A partir del año 1765 fueron ocupadas por las autoridades españolas del Virreinato del Río de la Plata, luego de algunos hechos diplomáticos y militares entre Francia, España y Gran Bretaña. En la década de 1820 las autoridades argentinas con asiento en Buenos Aires toman posesión de las islas, empleando el mismo principio que constituyó la Nación Argentina e incluso nombrando a Luis Vernet gobernador de las islas el 10 de junio de 1829", expresa en un material de divulgación monográfica."El 3 de enero de 1833 las islas Malvinas fueron usurpadas por la corbeta británica Clío, quienes expulsaron a las autoridades argentinas vigentes. Dicha situación se prolongó hasta el 2 de abril de 1982, año en que se dio inicio a la Operación Rosario, es decir, la recuperación de las islas por fuerzas militares argentinas, dando inicio al Conflicto de Malvinas de 1982. El pabellón nacional flameó hasta el 14 de junio de 1982 en las islas, momento en el cual fueron nuevamente usurpadas por el Imperio Británico", abunda.

