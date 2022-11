https://sputniknews.lat/20221104/china-y-alemania-dan-un-ejemplo-a-la-ue-de-como-reforzar-la-cooperacion-pese-a-las-diferencias-1132142058.html

China y Alemania dan un ejemplo a la UE de cómo reforzar la cooperación pese a las diferencias

El canciller alemán Olaf Scholz enfrentó varias críticas por su visita a China. Sin embargo, fue de gran importancia para las relaciones chino-alemanas, y... 04.11.2022, Sputnik Mundo

El profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comunicación de China Yang Mian cree que el canciller alemán dio una patada en la nariz no solo a Macron, sino también a sus homólogos estadounidenses con esta visita."Las diferencias ideológicas generaron un sentimiento antichino en Occidente, y también surgió un lobby antichino en los círculos políticos alemanes. Además, en el Gobierno de coalición tripartita de Alemania, el Partido Verde es ferozmente antichino, por lo que las protestas contra la visita de Scholz a China no son sorprendentes", señaló el experto. En su opinión, debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, la economía alemana se enfrenta a muchas dificultades, y las economías de China y Alemania están estrechamente vinculadas. A raíz de la reciente y sonada adquisición del puerto de Hamburgo por parte de una empresa china, Scholz insistió en que la inversión china en este importante puerto sería beneficiosa para el futuro desarrollo económico, según Yang Mian. Por su parte, el politólogo y experto en las relaciones entre la UE y China Mijaíl Beliáev no duda de que EEUU es el titiritero de los opositores al desarrollo de las relaciones de Alemania con China."Está claro que los opositores de Scholz cantan a instancias de EEUU, el guion para los intérpretes alemanes de esta canción fue desarrollado por titiriteros estadounidenses. La decisión de Scholz de dialogar con China se vio presionada por las circunstancias. Se impuso un enfoque sobrio. Se dio cuenta de que simplemente no había otro camino para él, ni para los intereses alemanes. China es, y seguirá siendo, el mayor mercado de Alemania en Asia", explicó.Añadió también que "si el canciller sigue el consejo de los llamados asesores estadounidenses, la crisis en Alemania solo se agravará y conducirá a la desindustrialización del país, con consecuencias nefastas tanto para el país como para Europa". "China ofrece a Alemania una plataforma a la que las empresas alemanas pueden dirigir sus esfuerzos. Esto incluye capital, comercio y exportaciones de capital", resumió el experto.Detalló que la base para el futuro desarrollo de las relaciones comerciales entre China y Alemania consiste en el tamaño del mercado chino, el estado actual de la ciencia y la tecnología del país, el hecho de que China no está estancada y que no ofrece un mercado estancado, sino un mercado en desarrollo.En cuanto a los llamamientos de la UE para "castigar a China rompiendo todos los lazos económicos", Beliáev apuntó que ni Alemania ni la UE tienen esa opción, y China tampoco está en condiciones de permitir que alguien haga algo así.En lo que respecta a los derechos humanos, la democracia y otros valores, el profesor de la Universidad de Ajou y experto en economía global, especializado en China, Lee Wang Hwi consideró que Berlín "no puede evitar seguir el ritmo de EEUU, pero la situación económica le obliga a establecer relaciones estables con China". Según él, es crucial para la industria alemana, que depende en gran medida de la RPC. Lee Wang Hwi indicó que si se cree en los informes de los medios de comunicación estadounidenses, el gas y el petróleo que Rusia exporta a China se envían a Europa y, en particular, a Alemania después de ser refinados de la misma manera. Por lo tanto, tienen una necesidad práctica real.Además, según Lee Wang Hwi, tanto Europa como Corea del Sur están muy descontentos con las restricciones estadounidenses en el ámbito de los semiconductores, la ley de Reducción de la Inflación, la negativa a conceder subvenciones a los fabricantes extranjeros de baterías para coches eléctricos, etc. Sin embargo, el experto cree que Alemania no puede adoptar una línea independiente y perseguir sus propios intereses sin dejar de formar parte de la comunidad occidental. "El actual acercamiento solo puede considerarse un periodo de transición. Ahora hay una lucha de poder entre EEUU y China. Kissinger ya había reclutado a China para contener a la URSS. Y Trump intentó el mismo método poniendo a Rusia de su lado para contener a China. Porque incluso un Estado militar y económicamente poderoso como EEUU no puede tener como enemigos a Rusia y a China al mismo tiempo. Por eso, el factor decisivo será este invierno. Si hace frío en Europa y la gente empieza a congelarse y a morir de frío, no tendrán a dónde ir, tendrán que hacer las paces con alguien. Queda muy poco tiempo para que se decidan", explicó.

