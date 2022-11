https://sputniknews.lat/20221104/comentarios-racistas-en-la-asamblea-nacional-de-francia-que-vuelva-a-africa-1132148379.html

Comentarios racistas en la Asamblea Nacional de Francia: "¡Que vuelva a África!"

El diputado de izquierda Carlos Martens Bilongo, de Francia Insumisa, hizo críticas al Gobierno de Emmanuel Macron acerca de un barco que transportaba migrantes por el mar Mediterráneo, a lo que De Fournas respondió gritando: "¡Que vuelva a África!".La afirmación podría referirse tanto a los propios migrantes a bordo de la embarcación, en busca de pasar de África a Europa, o bien al propio diputado de Francia Insumisa, de origen congoleño."Hoy la extrema derecha ha mostrado su verdadero rostro", acusó la también parlamentaria Mathilde Panot, igualmente militante de Francia Insumisa, tras las declaraciones sobre el África.En tanto, la primera ministra de Francia, Isabeth Borne, dijo que la Asamblea Nacional deberá decidir las sanciones tras los comentarios. "Me gustaría decir que el racismo no tiene cabida en una democracia", reprochó.La presidenta de la cámara, Yaël Braun-Pivet, consideró suficientemente grave la situación como para discutirla para encontrar la sanción más adecuada.En tanto, el parlamentario responsable del comentario aseveró que no estaba atacando al diputado de origen congoleño, sino que señalaba a los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo en embarcaciones, además de reprochar a Francia Insumisa por buscar polémicas estériles.Los comentarios de De Fournas incluso interrumpieron la sesión de la Asamblea Nacional. Además de hablar de África, el parlamentario aseveró que los migrantes son contrabandistas.

