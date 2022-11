https://sputniknews.lat/20221104/cuestion-de-principios-la-inflexible-postura-turca-sobre-el-ingreso-de-suecia-y-finlandia-a-la-otan-1132141070.html

Cuestión de principios: la inflexible postura turca sobre el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN

Cuestión de principios: la inflexible postura turca sobre el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN

Suecia y Finlandia aún no avanzaron en la extradición a Ankara de quienes las autoridades turcas consideran terroristas, ya que el asunto afecta a los... 04.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-04T13:07+0000

2022-11-04T13:07+0000

2022-11-04T13:07+0000

internacional

política

turquía

suecia

finlandia

otan

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1132140917_0:52:1737:1029_1920x0_80_0_0_83edf908d513804f3f2134db82b11498.jpg

El 18 de mayo, Finlandia y Suecia anunciaron que habían tomado la decisión de solicitar su ingreso a la OTAN. Semanas después, en junio, la Alianza Atlántica invitó formalmente a ambos países a incorporarse al bloque militar. Turquía se ha opuesto a la adhesión de las dos naciones, lo cual representa un obstáculo para Estocolmo y Helsinki, ya que, para que un país ingrese al grupo, es necesario que todos los Estados miembros estén de acuerdo.Hasta la fecha, Finlandia y Suecia siguen sin cumplir las condiciones de Ankara para incorporarse a la OTAN, aseguró el ministro turco de Justicia, Bekir Bozdag. En este contexto, Bloomberg informó de que es poco probable que Turquía firme la solicitud de adhesión de los países europeos antes de finales de 2022.La profesora asociada del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO) Yulia Kudriashova apuntó que la posición inflexible de Ankara sobre la entrada de los países nórdicos en la OTAN se explica porque para Turquía la cuestión de las organizaciones kurdas es una cuestión de principios.Añadió, además, que esta cuestión es especialmente preocupante para Turquía ahora que se está intentando crear una región autónoma para los kurdos sirios, vinculados al Partido de los Trabajadores del Kurdistán. "Turquía necesita el apoyo de la OTAN en este sentido. Por eso, desde el punto de vista de Ankara, Suecia y Finlandia no están actuando como aliados en esta situación", enfatizó.Al mismo tiempo, Kudriashova aclaró que es difícil determinar si los kurdos a los que se ha concedido asilo en los países escandinavos son realmente terroristas, como afirma Ankara. Por su parte, el experto del Instituto de Oriente Medio Serguéi Balmásov señaló que Helsinki y Estocolmo tienen sus propias razones para no cumplir aún con las exigencias de Ankara. "Algunas de las personas sobre las que Turquía presentó solicitudes de extradición no son las últimas en las estructuras parlamentarias de estos países escandinavos y tienen vínculos bastante serios allí. Suecia y Finlandia tendrán que recurrir a sus propias leyes para extraditarlos. Por supuesto, esto puede hacerse de forma realista, pero es técnicamente complicado", comunicó el experto a RT.Kudriashova cree que a la OTAN le resultará difícil obligar a Turquía a cambiar su postura si fracasan las negociaciones con Suecia y Finlandia. A su vez, Balmásov consideró que Ankara se beneficia de retrasar lo más posible la ratificación de la adhesión de Suecia y Finlandia a la alianza."Una resolución rápida del conflicto no es buena para Turquía, porque esta situación le da influencia sobre la OTAN. A Erdogan le conviene mantener la alianza en suspenso para que el bloque dependa de su decisión. Quiere que la situación actual dure el mayor tiempo posible", subrayó. Al mismo tiempo, en su opinión, no hay que dar demasiada importancia al hecho de que Turquía bloquee la entrada de Suecia y Finlandia en la alianza, ya que de facto estos países ya están llevando a cabo una política coordinada con el bloque. "No sobrestimaría la posición de Turquía en este caso. En términos de interacción con el bloque, estos países han sido, de hecho, parte de la OTAN durante mucho tiempo", concluyó el analista.

turquía

suecia

finlandia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, turquía, suecia, finlandia, otan, europa